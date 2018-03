Umweltdachverband an LH Voves: letzter Aufruf Schwarze Sulm!

- UWD an LH Voves: Ziehen Sie endlich die Notbremse und verordnen Sie ein klares Aus für die Bagger und Kraftwerkspläne im Naturjuwel!

Wien (OTS) - EU-Vertragsverletzungsverfahren in Sachen Natura 2000 und EU-Wasserrahmenrichtlinie können noch abgewendet werden - handeln Sie jetzt!

- Aufruf an UmweltschützerInnen und engagierte BürgerInnen: Demo pro Schwarze Sulm - Mittwoch, 14. August, 9 Uhr, Liechtensteinstraße 15, Deutschlandsberg

"Morgen Mittwoch, 14. August, ist der große Entscheidungstag für die Schwarze Sulm: In Schwanberg findet die Verhandlung nach § 21a Wasserrechtsgesetz zwischen den Projektwerbern Peter Masser und Alfred Liechtenstein sowie VertreterInnen der Wasserrechtsabteilung des Landes Steiermark statt. Die oberste Wasserrechtsbehörde hat bereits festgestellt, dass das Kraftwerksvorhaben Schwarze Sulm nicht im öffentlichen Interesse steht und gegen das Verschlechterungsverbot der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verstößt. Die Vorgaben der Oberbehörde an Landeshauptmann Voves sind eindeutig. Darüber hinaus besteht der dringende Verdacht, dass mit dem Kraftwerksvorhaben Unionsrecht verletzt wird", betont Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes.

UWD fordert sofortigen Baustopp für die Kraftwerkspläne

Landeshauptmann Franz Voves hat es jetzt also in der Hand, doch noch die Notbremse zu ziehen und das Hickhack um das steirische Flussjuwel zu stoppen - noch dazu, da vor kurzem im Bundeskanzleramt in Sachen Schwarze Sulm zwei Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU-Kommission eingelangt sind, die darauf abzielen, dass die Steiermark die WRRL auf Punkt und Beistrich einhält und ihrer Natura 2000-Bringschuld endlich nachkommt. Landeschef Voves darf somit in und an der Schwarzen Sulm keine Eingriffe zulassen, die die ökologischen Merkmale des Natura 2000-Gebiets beeinträchtigen könnten, den zu schützenden Steinkrebs gefährden oder die Gewässerqualität der Schwarzen Sulm verschlechtern würden. "Wir appellieren daher nochmals eindringlich an Landeschef Voves, endlich die rechtliche und finanzielle Verantwortung für die Umsetzung der WRRL und der Natura 2000-Richtlinien in Österreich zu übernehmen und die morgige Verhandlung dafür zu nutzen, die Wasserbenutzung an der Schwarzen Sulm auf Dauer zu untersagen", so Heilingbrunner abschließend.

