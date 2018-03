Neues Volksblatt: "Geld ist nicht alles" von Andy HÖRHAGER

Ausgabe vom 13. August 2013

Linz (OTS) - Rasch und richtig reagiert hat Finanzministerin Maria Fekter auf die vielen Anregungen aus Oberösterreich zum Thema Vereinsbesteuerung.

Der rückwirkend für das Jahr 2013 geltende Erlass, der kleineren Vereinen das Leben deutlich erleichtern wird, wurde im Konsens mit Betroffenen, deren Interessensvertretern und Regionalpolitikern erarbeitet, Anlassgesetzgebung und gelebte Demokratie in Bestform. Schließlich geht es darum, und für diese Erkenntnis sei allen Beteiligten gedankt, den vielen Vereinen in unserem Land die Alltagsarbeit zu erleichtern, ja in manchen Fällen sogar, das Überleben zu ermöglichen. Zu viele Klubs brauchen eben die Einnahmen aus Zeltfesten oder ähnlichen Veranstaltungen, um anstehende Investitionen "stemmen" zu können. Das Geld, das sich die Klubs nun abgabenseitig ersparen, ist in jedem Fall bestens angelegt. In Jugendarbeit, in sinnvoller Freizeitgestaltung, in Geselligkeit. Davon profitiert unser ganzes Land, unsere soziale Landschaft. Jeder von uns profitiert von all diesen Dingen, die wir mit Geld niemals kaufen könnten.

Schwarze Schafe in der Vereinslandschaft, die sich unter dem Deckmantel des Gemeinwohls bereichern wollen und versuchen, Steuern zu hinterziehen und Gesetze zu umgehen, werden auch weiterhin streng verfolgt. Und das ist gut so.

Auch dafür wird Finanzministerin Maria Fekter sorgen.

