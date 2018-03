FPÖ: Strache und Kickl präsentieren Plakatkampagne für Nationalratswahl 2013

"Liebe deine Nächsten - für mich sind das unsere Österreicher"

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl präsentierten heute die erste freiheitliche Plakatkampagne für die Nationalratswahlen am 29. September 2013. Es handelt sich dabei um ein Großplakat und zwei kleinere Plakate. Darauf findet sich der Slogan "Liebe deine Nächsten - für mich sind das unsere Österreicher" sowie das Motto "Höchste Zeit für 'Nächstenliebe'". Darauf ist Spitzenkandidat HC Strache zu sehen mit jeweils einer Vertreterin der Seniorengeneration und einer Vertreterin der jungen Generation. Dazu gibt es noch die Sujets für die Dreieckständer "Wir kürzen unsere EU-Beiträge - SPÖVP Pflege- und Familiengeld" sowie "Wir senken Mieten, Steuern und Gebühren - SPÖVP Löhne & Pensionen". Plakate werden 3.000 hängen, dazu kommen 50.000 Kleinflächen.

"Wir starten damit in einen Positiv-Wahlkampf und setzen damit unsere Linie fort, die wir schon bei unserer Plakatkampagne im Frühjahr hatten, die unter dem Motto der Gerechtigkeit stand", erläuterte Strache dazu. Gerechtigkeit und Nächstenliebe seien zwei sehr hohe und wichtige Werte, ohne die eine Gesellschaft kaum funktionieren könne. "Und meine Nächsten sind für mich als österreichischer Politiker nun einmal unsere Österreicherinnen und Österreicher", betonte Strache. "Für Faymann und Spindelegger sind ihre Nächsten ganz offensichtlich die Brüsseler Eurokraten, denen sie gar nicht genug Geld schicken können, und die Grünen lieben bekanntlich alles mit Ausnahme von Österreich. Und der Herr Stronach ist auch eher an seiner Steuerschonung interessiert. Dass durch solch eine Haltung unsere eigene Bevölkerung auf der Strecke bleibt, ist da nur logisch."

Dem setzt die FPÖ Politik der Nächstenliebe entgegen. "Das ist auch höchst wichtig in einer Zeit, in der der Druck aus Brüssel ständig steigt, in der immer mehr Menschen kein Einkommen zum Auskommen haben, in der die Kriminalität immer brutaler wird, in der die Arbeitslosigkeit in ungeahnte Höhen prescht, in der immer mehr Klein-und Mittelbetriebe Bankrott gehen, in der unsere Pensionisten verarmen und in der unsere Jugend ihrer Zukunft beraubt wird", so Strache. "Diesen trüben Entwicklungen wollen wir gegensteuern. Unser Ziel ist es, den Österreicherinnen und Österreichern ihre Zukunft und ihre Würde zurückzugeben."

Strache betonte in diesem Zusammenhang, dass Nächstenliebe nicht nur ein religiöser Wert, sondern ein allgemein menschlicher sei. Sie war auch ein wichtiger Wert der Aufklärung, bei Immanuel Kant etwa, der damit 1788 den Kategorischen Imperativ begründet hat: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde."

In zwei Tagen wird die FPÖ auch ihr Wahlprogramm präsentieren. "Darin stellen wir dann detailliert unsere Vorstellungen und unsere Ziele für Österreichs Gegenwart und Zukunft vor", kündigte Strache an. "Was die anderen Parteien betrifft, kennen die ja in Wahrheit nur ein Wahlprogramm - nämlich gegen Österreich. SPÖ und ÖVP streiten sich jetzt ein bisschen vor dem Vorhang, aber hinter der Bühne sind sie sicher schon wieder fleißig am Packeln für eine Neuauflage ihrer Unglückskoalition. Wenn es sich zu zweit nicht ausgeht, holen sie sich dann eben die Grünen an Bord oder die Glücksritter vom Herrn Stronach, dessen Sammelsurium ja mit jedem Tag wüster wird."

Auch wenn draußen noch die Hitze herrsche, sollten sich die Herren Faymann und Spindelegger dennoch warm anziehen, empfahl Strache. "Denn das wird kein kuscheliger Spaziergang für die beiden, ganz im Gegenteil. Denen wird am Wahltag ein rauer Wind entgegen pfeifen. Die Österreicherinnen und Österreicher glauben die falschen Versprechungen von Rot und Schwarz schon lange nicht mehr."

Strache verwies darauf, dass er mit der FPÖ der einzige Herausforderer des rot-schwarzen Systems sei, ein System, in dem es sich in einigen Bundesländern auch die Grünen schon so richtig schön gemütlich gemacht hätten. "Die dürfen dann halt so wie in Wien als Dank für ihr Stillhalten ein paar Radwege grün anpinseln."

ÖVP-Obmann Spindelegger versuche sich hysterisch zum "Entfesselten" hochzustilisieren und verspreche lauter Dinge, die er schon hätte umsetzen können in den vergangenen Jahren. "Bloß weil die SPÖ immer so gemein war zu ihm, ist das nicht geschehen, sagt er", so Strache. "Da frag ich mich schon, warum das in der nächsten Legislaturperiode anders sein sollte. Mit seinen Versprechungen bestätigt der Herr Vizekanzler ja in Wahrheit nur, dass er nicht durchsetzungsfähig ist - weder gegen die SPÖ noch gegen die eigenen reformunwilligen Landeshauptleute."

Faymann wiederum präsentiere sich auf seinen Plakaten als Kämpfer. "Für leistbares Wohnen will er zum Beispiel kämpfen", wunderte sich Strache. "Das sagt genau derjenige, der als Wohnbaustadtrat in Wien maßgeblich dafür gesorgt hat, dass die Mieten im Gemeindebau rasant nach oben geschossen sind und von sozialem Wohnbau schon lang keine Rede mehr sein kann. Für jeden Arbeitsplatz will Faymann auch kämpfen. Damit meint er wohl seinen eigenen und die Arbeitsplätze der ganzen roten Bonzen."

Wer wolle, dass sich etwas ändere in diesem Land, müsse der FPÖ seine Stimme geben, betonte Strache. Die anderen Parteien seien in Wahrheit nur eine Art Sauerstoffzelt für die Lebensverlängerung von Rot und Schwarz.

