Wiener Städtische: bestgerateter österreichischer Berufsunfähigkeitsversicherer

Wien (OTS) - Das Analysehaus "Morgen & Morgen" hat heuer bereits zum achten Mal 31 Berufsunfähigkeits-Tarife untersucht und bewertet. Die Wiener Städtische hat als einzige österreichische Versicherung im Gesamtrating vier von fünf Sternen erhalten, damit ist sie der bestgeratete österreichische BU-Versicherer.

Für die Versicherungsbedingungen - dem mit Abstand wichtigsten Teilbereich der Bewertung - erhielt die Wiener Städtische die Bestnote von fünf Sternen (= ausgezeichnet).

"Eine Auszeichnung, die uns sehr freut", zeigt sich Wiener Städtische Generaldirektor Mag. Robert Lasshofer zufrieden. "Unsere Berufsunfähigkeitsversicherung wurde heuer gelauncht und das Rating mit dem Gesamtergebnis "sehr gut" zeigt, dass unser Produkt den Erwartungen der Kundinnen und Kunden gerecht wird."

Die Gesamtbewertung setzt sich aus den Ergebnissen von vier Teilratings zusammen, wobei unter anderem auch Kompetenz und Erfahrung analysiert werden, die sich nach der Größe des BU-Bestandes und den entsprechenden Leistungsfallerfahrungen bemessen. Die Maximalanzahl von fünf Sternen konnten nur Anbieter aus Deutschland erreichen, deren Erfahrungen auf dem deutschen Markt mit in das österreichische Rating einbezogen wurden.

In Österreich wird das Risiko Berufsunfähigkeit im Vergleich zu Deutschland bedauerlicherweise noch immer stark unterschätzt - nicht einmal jede/r 100ste Erwerbstätige sorgt vor.

"Eine Versicherung für die Wohnung oder der Kaskoschutz für das Auto ist für viele Österreicherinnen und Österreicher selbstverständlich", argumentiert Lasshofer. "Aber die Notwendigkeit der eigenen Existenz-Absicherung ist vielen noch nicht ausreichend bewusst."

Die Wiener Städtische hat eine Informations- und Beratungsoffensive gestartet, um auch in Österreich für die Problematik einer möglichen Existenzbedrohung durch Berufsunfähigkeit verstärkt Bewusstsein zu schaffen.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist in Österreich mit neun Landesdirektionen, 140 Geschäftsstellen und rund 3.500 MitarbeiterInnen präsent. In Österreich werden aktuell mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Weiters verfügt das Unternehmen über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist ein innovativer und verlässlicher Partner für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

