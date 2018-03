Neues Volksblatt: "Exempel" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 12. August 2013

Linz (OTS) - Die Koalition hat also ein Expempel statuiert. Mit einem Begutachtungsentwurf für ein Lehrerdienstrecht ohne sozialpartnerschaftliches Verhandlungsergebnis soll gleichsam in der Zielgeraden vor der Wahl Durchsetzungskraft demonstriert werden. Nun kann man natürlich sagen, wenn mehr als 30 Verhandlungsrunden zu keinem Ergebnis führen, muss irgendwann der Sack zu gemacht werden. Doch die Kanzlerpartei turnt sich mit diesem scheinbaren Kraftakt über das Versäumnis eines ihrer Regierungsmitglieder hinweg. Denn an einem ist auch nicht zu rütteln: Die für das Dienstrecht ressortmäßig hauptverantwortliche SPÖ-Unterrichtsministerin hat die Sache mindestens so vergeigt wie man der Gewerkschaft unterstellt, blockiert zu haben. Nicht von ungefähr hat Claudia Schmied zuletzt die erste Geige an Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek abgeben müssen. Für die nur mittelbar beteiligte ÖVP geht es in dieser vom Boulevard angeheizten Anti-Lehrer-Stimmung um Schadensminimierung -wie der dezidierte Hinweis von Vizekanzler Michael Spindelegger auf das Begutachtungsverfahren verdeutlicht.

Wirklich bemerkenswert ist, wie die rote ÖGB-Spitze den tatsächlich einmaligen Vorgang beschweigt, dass einer Teilgewerkschaft der Stuhl vor die Verhandlungstür gestellt wird. Offenbar ist Parteidisziplin in Wahlkampfzeiten wichtiger als die Sozialpartnerschaft. Auch das ist ein Exempel.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at