ÖVP-Zukunftsprogramm - Ikrath: Verlässliches Rechtssystem für Österreich

Wenn die SPÖ von den 'Reichen' und 'Millionären' spricht, meint sie Mittelstand und Familien

Wien, 9. August 2013 (ÖVP-PK) "Unser Ziel ist ein noch leistungsfähigeres und konsequenteres Rechtssystem für Österreich", so ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath nach der heutigen Präsentation des ÖVP-Zukunftsprogrammes. "Der liberale Rechtsstaat muss 365 Tage im Jahr gelten. Denn wer das in Frage stellt, stellt die Grundsätze unserer demokratischen Gesellschaft in Frage. Diese braucht ein funktionierendes und verlässliches Rechtssystem, das unabhängige Entscheidungen fällt." In Richtung SPÖ hält Ikrath fest: "Dem Wähler muss klar sein. Die SPÖ ist nicht ehrlich. Wenn sie nämlich von den 'Reichen' und 'Millionären' spricht, meint sie eigentlich den Mittelstand und die Familien. Die wahnwitzigen SPÖ-Steuerideen müssen ein Ende haben. Denn diese gefährden nur die Attraktivität des österreichischen Wirtschaftsstandorts und damit Wachstum und Arbeit", so der ÖVP-Justizsprecher, der abschließend betont: "Wir haben in den vergangenen Jahren vieles in Bewegung gesetzt. Dennoch ist das kein Grund, jetzt stehen zu bleiben und sich darauf auszurasten. Österreich braucht eine zukunftsorientierte Politik – dafür steht die ÖVP. Deshalb ist es wichtig, im Herbst zur Wahl zu gehen und sich für schwarzen Aufbruch und gegen rote Stagnation zu entscheiden." ****

