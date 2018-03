Schutz für Millionen Kinder durch GAVI und GSK

720 Mio. stark verbilligte Impfdosen gegen Pneumokokken

Schutz von bis zu 300 Millionen Kindern bis 2024 möglich

GlaxoSmithKline erweitert seine Vereinbarung mit GAVI Alliance zur Lieferung von stark preis-reduzierten Impfstoffen zum Schutz von Kindern in Entwicklungsländern gegen Pneumokokken. In Summe sollen im Rahmen einer Marktgarantie (Advance Market Commitment) bis 2024 bis zu 300 Millionen Kinder gegen Krankheiten wie Meningitis und Pneumonie, aber auch Rotaviren und Gebärmutterhalskrebs, geschützt werden.

GlaxoSmithKline hat am 29. Juli 2013 den Ausbau seiner Vereinbarung mit GAVI Alliance zum Schutz von Kindern in Entwicklungsländern vor infektiösen Krankheiten angekündigt. Im Rahmen eines so genannten Advance Market Commitments (AMC) hat GSK 480 Mio. Impfdosen zur Versorgung von Kindern in den ärmsten Ländern der Welt mit stark preisreduzierten Impfstoffen zugesagt. Zusätzlich dazu wird GSK in den kommenden zehn Jahren weitere 240 Millionen Dosen gegen Pneumokokken um $ 3,40 pro Dose an Entwicklungsländer liefern, das ist ein Bruchteil von in entwickelten Ländern üblichen Preisen. Damit können weitere 80 Millionen Kin-der vor Pneumokokken-Krankheiten wie Meningitis und Pneumonie geschützt werden.

In Summe hat sich GSK zur Lieferung von über 850 Millionen Impfstoffdosen verpflichtet, um bis 2024 bis zu 300 Millionen Kinder und junge Mädchen in Entwicklungsländern vor Krankheiten zu schützen. Bis dato wurden mehr als 50 Millionen Dosen des Pneumokokken Impfstoffes an GAVI-Länder geliefert, darunter Uganda, Mosambik, Madagaskar, Kenia, Äthiopien und Pakistan. In Zambia ist der Impfstoff seit kurzem Teil des nationalen Immunisierungsprogramms entsprechend einer Marktgarantie (AMC) vom Juli 2013.

Christophe Weber, Präsident und General Manager Vaccines bei GSK:

"GAVI und sein Bei-trag zum Advance Market Commitment hat eine enorme Wirkung hinterlassen. Seit seiner Gründung konnten Millionen von Kinderleben gerettet werden. Pneumokokken-Krankheiten füh-ren jedoch noch immer zu Tod und Leid in den ärmsten Ländern der Welt. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Verpflichtung mit GAVI ausweiten, um mehr Kinder vor dieser tödlichen Krank-heit schützen zu können."

GSK versorgt GAVI mit einem breiten Portfolio an Impfstoffen, beispielsweise vor Pneumokok-ken, vor Gebärmutterhalskrebs und gegen Rotaviren als häufigem Grund für Diarrhö sowie ei-nem kombinierten Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B und Haemophilus influenzae Typ b.

