NEOS Pink Vibrations Tour - Medientermine in den Bundesländern

Wien (OTS) -

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS0100 vom 09.08

NEOS verbreitet derzeit mit der Pink Vibrations Tour in

ganz Österreich gute Stimmung. Ziel ist es, Politik wieder positiv zu besetzen und für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie junge Menschen zu öffnen.

Insgesamt drei Züge mit pinken Smarts und Tour-Bussen bereisen alle Bundesländer, um jene Freude, Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu verbreiten, die NEOS-Freundinnen und Freunde auszeichnet. In jedem Bundesland werden Veranstaltungen organisiert, bei denen die Menschen in direkten Kontakt mit NEOS treten können.

Pinker Wind erfrischt Österreich!

Alle geplanten Tour-Stationen finden Sie unter www.neos.eu/tour

Wir laden Sie herzlich zum Medientermin in Ihrem Bundesland ein.

NEOS Pink Vibrations Tour - Medientermin in Tirol

(ACHTUNG - Neuer Ort)



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin nach Innsbruck ein.



Mit dabei:

Tiroler Spitzenkandidat_innen Brigitte Gerhold, Wieland Alge und

Christian Kogler



Datum: 12.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

vor dem Landesmuseum

Museumstraße 15, 6020 Innsbruck



NEOS Pink Vibrations Tour - Medientermin in der Steiermark



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin nach Graz ein.



Mit dabei:

Christoph Vavrik (NEOS Spitzenkandidat in der Steiermark),

Daniela Schwarz (NEOS Spitzenkandidatin in der Obersteiermark und

NEOS Vorstandsmitglied)

Lukas Lerchner (NEOS Kandidat in der Steiermark, Platz 3)

Manfred Schagerl (NEOS Spitzenkandidat in Graz)



Datum: 14.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Jakominiplatz 1, 8010 Graz



NEOS Pink Vibrations Tour - Medientermin in Kärnten



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin nach Klagenfurt ein.



Mit dabei:

Angelika Mlinar (NEOS Kärnten Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende)

Robin Hirschal (NEOS Kärnten Kandidat)



Datum: 19.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Klagenfurt



NEOS Pink Vibrations Tour - Medientermin in Vorarlberg



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin nach Bludenz ein.



Mit dabei:

Matthias Strolz (NEOS Vorsitzender und Tiroler Spitzenkandidat)

Gerald Loacker (NEOS Tirol Kandidat Platz 2)



Datum: 23.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Bludenz



NEOS Pink Vibrations Tour - Medientermin im Burgenland



Wir laden Sie herzlich zum Medientermin nach Oberpullendorf ein.



Mit dabei:

Christian Schreiter (NEOS Spitzenkandidat für das Burgenland),



sowie NEOS Burgenland Kandidaten

Hannes Würkner

Sophie Pimperl

Wolfgang Kühteubl

Hermine Vesely

Christoph Hofer



Datum: 29.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Oberpullendorf



Rückfragen & Kontakt:

Astrid Wolfram

E-Mail: presse @ neos.eu

T.: 0676 77 43 000