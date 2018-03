Bildungspflicht bringt nichts: AK fordert frühe und individuelle Förderung in Kindergarten und Schule

Linz (OTS) - Allein in Oberösterreich fallen jährlich rund 3500 junge Menschen ohne Schul- oder Lehrabschluss aus dem Ausbildungssystem. Jahr für Jahr scheidet ein Fünftel eines Altersjahrgangs mit maximal Pflichtschulabschluss aus dem Bildungssystem aus. Das ist aber keineswegs nur ein Problem von Kindern mit Migrationshintergrund, sondern vielmehr ein Indiz für die groben Mängel im Schulsystem. Die Forderung nach einer "Bildungspflicht bis 18" greift daher viel zu kurz.

"In einer reichen Volkswirtschaft wie der unseren darf kein Jugendlicher ohne Schul- oder Lehrabschluss bleiben. Dafür müssen wir alles tun. Aber eine Bildungspflicht bis 18, das ist mehr vom Selben, nur länger - eine rein kosmetische Maßnahme, die gar nichts bringt, sondern eher die Probleme verschärft", kritisiert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Vielmehr geht es darum, ein qualitätsvolles Bildungsfundament für alle zu schaffen. Und damit muss rechtzeitig begonnen werden, nämlich bereits vor der Schule. Daher fordert die AK Oberösterreich massive Investitionen in frühe Bildung.

Soziale Herkunftseffekte müssen möglichst gut ausgeglichen werden - durch umfassende individuelle kindgerechte Förderung für alle im Kindergarten. Es geht dabei nicht nur um sprachliche Förderung, sondern auch um ein soziales Miteinander, um spielerisches Lernen. Dafür sind mehr personelle Ressourcen, akademisch ausgebildete Frühpädagogen/-innen und speziell ausgebildete Fachkräfte für die Sprachförderung nötig. Wichtig ist die Schaffung von bundesweit einheitlichen verbindlichen Qualitätsstandards.

Neben der frühen Bildung muss auch die individuelle Förderung in der Schule ausgebaut werden, damit unsere Schule wie in vielen anderen Ländern mehr Spitzenleistungen und weniger Risikogruppen mit Mängeln in den Kernkompetenzen schafft. Anstatt der unnötigen frühen Selektion im Alter von zehn Jahren, also der Trennung in Hauptschule, Neue Mittelschule und Gymnasium, wäre eine gemeinsame Schule mit individueller Förderung viel sinnvoller - und zwar sowohl für die besseren als auch für die schwächeren Schüler/-innen. Eine individuell maßgeschneiderte Schule braucht aber auch mehr Zeit. Phasen des Unterrichts, des Lernens und der Erholung und Freizeit sollten über den ganzen Tag verteilt sein.

"Frühe Förderung im Kindergarten und gezielte individuelle Förderung werden Bildungsungleichheit abbauen und auch dem Leistungsniveau aller Schülerinnen und Schüler gut tun. Entscheidend ist es, in die Qualität der Bildungsangebote zu investieren. Die bisherigen Mängel aber zu ignorieren und nur eine Bildungspflicht bis 18 einzuführen, bringt gar nichts", ist Präsident Kalliauer überzeugt.

