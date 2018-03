Langes Warten auf Aufklärung

Wien (OTS/TT) - Untertitel: Morgen geht der Prozess um die mutmaßliche Parteienfinanzierung durch die Telekom zu Ende. Der Fall zeigt die Schwächen der Justiz: Die Aufarbeitung dauerte neun Jahre. Und es braucht immer jemanden, der die Mauer des Schweigens durchbricht.

Text: Von Cornelia Ritzer

Am Montag fiel das erste Urteil rund um illegale Parteienfinanzierung durch die Telekom. Richter Michael Tolstiuk sprach eine Werberin schuldig, die gestanden hatte, 2006 Scheinrechnungen ausgestellt zu haben. Inwieweit der nicht rechtskräftige Schuldspruch richtungsweisend ist, wird sich morgen zeigen, wenn in der Causa Rumpold das nächste Urteil fällt. Damit ist erstmals ein gesamtes Kapitel von Parteienfinanzierung aufgearbeitet - aber noch vieles mehr. Denn es ist auch die Beantwortung der Frage, ob die offiziell vom Unternehmen gekauften Konzepte des FPÖ-nahen Werbers Gernot Rumpold 600.000 Euro wert waren. Oder ob im Jahr 2004 doch ein Scheingeschäft erfunden wurde, damit die Partei ihre Schulden gegenüber Gernot Rumpold loswird und er trotzdem sein Geld bekommt. Doch vor allem ist das Urteil eine juristische Abrechnung mit einem unappetitlichen System, in dem die Politik ungeniert in die Kassen von staatsnahen Betrieben griff.

Es ist viel passiert in Österreich, damit Missstände abgestellt und aufgearbeitet werden. Eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft konzentriert sich auf Fälle im Spannungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft. Schärfere Gesetze bei Parteispenden und ein neues Korruptionsstrafrecht wurden beschlossen, eine Plattform für sogenannte Whistleblower - also Hinweisgeber -gegründet. Doch vor allem wurde eine Kronzeugenregelung eingeführt, die dank Ex-Telekom-Manager Gernot Schieszler ihre Bewährungsprobe bestand.

Wenn morgen im Fall Rumpold über Schuld oder Unschuld entschieden wird, beweist das die konsequente Arbeit der Justiz. Und zeigt, woran es noch hakt. Kronzeuge Schieszler hatte umfangreich ausgepackt und mit Insiderwissen die Ermittler auf neue Spuren gebracht. Doch nicht immer gibt es jemanden, der die Mauer des Schweigens durchbricht. Auch die langwierigen Ermittlungen um dubiose Vorgänge bei der Buwog-Privatisierung zeigen Schwachstellen auf. Seit Jahren versuchen Ermittler die Kernfrage, ob der damalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser vom Verkauf finanziell profitiert hat, zu beantworten. Wiederholte Einsprüche der Anwälte und das Tauziehen um Dokumente aus der Schweiz und Liechtenstein verschleppen das Verfahren. Doch auch im Inland verzögern sich Fälle oft jahrelang. Wie in der Causa Rumpold: Zwischen der mutmaßlichen Geldspende und dem Urteil werden neun Jahre liegen.

