"DER STANDARD"-Kommentar: "Verhinderte Entfesselungskünstler" von Gerald John

Wien (OTS) - Reinhold Mitterlehner hat eine undankbare Aufgabe. Als Wirtschaftsminister muss er einen Slogan vertreten, den er nicht selbst erfunden hat. Spaß kann ihm das kaum machen. Denn nähme Mitterlehner für bare Münze, was seine Partei propagiert, müsste er sein Scheitern eingestehen und zurücktreten.

Die "Entfesselung der Wirtschaft" trommelt die ÖVP im Wahlkampf. Der Werbespruch suggeriert, dass Unternehmer hierzulande unter der Knute stehen - gegängelt von der Bürokratie, erdrückt von der Steuerlast. Aus dem Mund eines Oppositionellen wäre dieser Befund in etwa so überraschend wie eine Hitzewelle im August, doch aus der Ecke einer Regierungspartei klingt er nach einer erstaunlichen Selbstanklage:

Immerhin stellt die ÖVP seit 26 Jahren den Wirtschaftsminister, die letzten fünf Jahre in der Person Mitterlehners.

Wie leicht man sich in dieser Konstellation beim Entfesseln verheddern kann, zeigte die patscherte Warnung des schwarzen Finanzministeriums vor einer angeblichen Abwanderungswelle. Abgesehen davon, dass der bis dato vorgelegte Wisch den Titel "Studie" nicht verdient, sondern an Pseudogutachten erinnert, wie sie in diversen Korruptionsfällen berühmt wurden: Solcherart Propaganda bringt vor allem den Wirtschaftsminister in Verlegenheit. Denn der beteuert seit Jahr und Tag das Gegenteil: "Der Großteil der Unternehmen findet uns als Standort nach wie vor attraktiv."

Was die Glaubwürdigkeit überdies untergräbt: Der ÖVP fehlen Figuren, die einen strammen Liberalisierungsschub verkörpern. Nicht einmal für die härtesten Betonschädel in der Gewerkschaft ist Mitterlehner ein rotes Tuch; der gelernte Pragmatiker, SP-Sozialminister Rudolf Hundstorfer in Männerfreundschaft verbunden, wurde in der sozialpartnerschaftlichen Schule des Interessenausgleichs groß. Auch Vizekanzler Michael Spindelegger, verankert im schwarzen Arbeitnehmerflügel, entstammt nicht gerade der Tradition des Laissez-faire.

Entsprechend moderat fiel das Wirtschaftsprogramm für die Wahl aus. Die ÖVP zupft an ein paar Schnüren, doch der große, in ein Leitprojekt gepackte Akt der Entfesselung fehlt. Es spricht Bände, dass selbst die SPÖ nichts im Forderungskatalog gefunden hat, worüber sie sich hellauf empören kann. Gut, die Vizekanzlerpartei will flexiblere Arbeitszeiten, doch zur konkreten Forderung einer Normarbeitszeit von bis zu zwölf Stunden täglich hat sie sich nach internem Widerstand nicht durchgerungen. Das Reizwort Privatisierung kommt im Programm gleich gar nicht vor. Da waren die Schwarzen schon vor 15 Jahren unter Wolfgang Schüssel radikaler.

Das spricht nicht gegen die aktuelle ÖVP-Linie. Was eingefleischte Neoliberale für Reformfeigheit halten mögen, kann man auch als vernünftigen Realismus deuten. Zwar muss sich Österreich tatsächlich um seine wirtschaftliche Potenz sorgen, doch das liegt weit mehr am versagenden Bildungssystem denn an einer Lähmung des Unternehmertums. Wie Exporterfolge zeigen, sind die Betriebe trotz vielfach verteufelter Steuerlast wettbewerbsfähig, der Arbeitsmarkt zählt zu den flexibelsten Europas - und die einst als Hemmnis verschriene Sozialpartnerschaft hat sich in der Krise als ein Garant der Stabilität profiliert.

Diese Stärken könnte die ÖVP durchaus auch für ihre Arbeit reklamieren. Der eigene Slogan macht ihr das allerdings schwer.

