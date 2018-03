Grünewald kritisiert Töchterles Versäumnisse in der Uni-Politik scharf

Debatte rund um Studiengebühren soll eklatante Probleme verschleiern

Wien (OTS) - "Trotz des kürzlichen Erkenntnis des VfGH zu den Studiengebühren wird Bundesminister Töchterle nicht müde, diese weiterhin quälend und in Endlosschleife zu fordern. Alle anderen Probleme und Defizite treten - wie von Töchterle gewünscht - in den Hintergrund oder sie werden marginalisiert", kritisiert der Grüne Wissenschaftssprecher Kurt Grünewald. Er bemängelt, dass der zuständige Wissenschaftsminister scheinbar auf die Probleme des klinischen Mehraufwands, das im Regierungsprogramm festgehaltene Faculty Modell, welches den wissenschaftlichen Mitarbeitern mehr Mitsprache in Universitären Angelegenheiten bieten sollte, oder eine gemeinsame HochschullehrerInnen-Kurie, in der der wissenschaftliche Nachwuchs seiner Bedeutung gemäß vertreten sein muss, völlig vergisst oder absichtlich schubladisiert. "Vergessen ist auch, dass die zunehmend verpuffte Hochschulmilliarde gerade dazu reicht, den unbefriedigenden Status Quo an den Unis beizubehalten, unerwähnt und negiert wird, dass das Regierungsziel - nämlich 2 Prozent des BIP für Unis und Fachhochschulen zu investieren - nicht erreicht werden kann und dass das Bundesfinanzrahmengesetz von 2014 bis 2017 jährlich ein Minus bei den Universitäten aufweist. Alles egal wir reden über Studiengebühren!" ärgert sich der Grüne.

Immer noch müssen über 60 Prozent der Studierenden arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren und verlieren dadurch Semester oder brechen ihr Studium ab. Nur 20 Prozent der Studierenden erhalten Studienbeihilfen, wobei Österreich hier weit unter dem EU-Schnitt liegt. Die Grundlagenforschung und der FWF sind massiv unterdotiert und Exzellenz-Cluster an Universitäten unverwirklicht.

Die Studienplatzfinanzierung ist nicht im mindesten gesichert und viele WissenschafterInnen befinden sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen. "Aber dennoch interessiert sich der Bundesminister nur für die Studiengebühren-Frage!" ärgert sich Grünewald.

"Innovation, Profilbildung und Neuland zu betreten, ist meist nur durch Einsparungen oder Schließen von Einrichtungen vor Ort zu finanzieren. Medizinische Universitäten leiden unter Ressourcenmangel und Überlastung von Ärztinnen. Der FWF klagt über zunehmende Teilzeitforschung und darüber, dass selbst bestbewertete Projektanträge nicht finanziert werden können. Das alles weiß Töchterle, aber er spricht nicht gern darüber.

Selbst im Wissenschaftsausschuss werden kritische oder unangenehme Fragen nicht beantwortet. Die Tatsache, dass die Universitäten Gefahr laufen, keine attraktiven Arbeitsplätze mehr bieten zu können, würde nachhaltigen Schaden verursachen. Und darüber muss geredet werden", fordert Grünewald mit Nachdruck.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at