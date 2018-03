ÖH kritisiert Kosten für Studiengebührenexperimente

Geld wäre andernorts sinnvoller eingesetzt

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) kritisiert die in der Studiengebühren-Causa anfallenden Kosten. "Wir gehen davon aus, dass für die Experimente des ÖVP-Wissenschaftsministers mehr als 20 Millionen Euro für Rückerstattung, Verwaltung und die Gerichtsverfahren anfallen", erläutert Bernhard Lahner vom Vorsitzteam der ÖH die Situation:

"Während Minister Töchterle immer wieder davon spricht, dass die Studiengebühren den Unis helfen würden, ist das genaue Gegenteil der Fall. Die Universitäten bewegen sich auf rechtlich unsicherem Boden und riskieren damit hohe Ausgaben im Falle einer Niederlage vor Gericht" Genau das ist jetzt eingetreten. Der Verfassungsgerichtshof hat vor zwei Wochen die Regelung, dass Universitäten eigenständig Gebühren einheben können, als verfassungswidrig aufgehoben und so die Rückzahlung der Studiengebühren an die betroffenen Universitäten notwendig gemacht. Tage später warnten angesehene Verfassungsjuristen davor, nur den einhebenden Unis die Mittel zu ersetzen. Das könne verfassungswidrig sein, urteilten sie. "Diese Einschätzung teilen wir, weswegen Minister Töchterle aufgerufen ist, wenigstens in diesem Fall verfassungskonform zu agieren und die Rückerstattung für alle Universitäten durchzuführen", appelliert Lahner an den ÖVP-Minister.

Zu den Kosten, die dem Ministerium für die Rückerstattung der Studiengebühren an alle Universitäten entstehen - laut Uniko-Chef Schmidinger ca. 17 Mio. Euro - kommen noch die Kosten für die Verfahren am Verfassungsgerichtshof und die administrativen Kosten für Einhebung und Rückzahlung der Gebühren. Ein genauer Betrag lässt sich momentan noch nicht detailliert beziffern, da viele Aspekte berücksichtigt werden müssen und die Verfahren noch nicht zur Gänze abgeschlossen sind. Die ÖH muss sich hierbei auf eine grobe Schätzung von 3 Millionen für Verfahrens- und Verwaltungskosten verlassen. "Das Ministerium und die Unis müssen jetzt sämtliche Zahlen offenlegen, damit endlich klar ist, wie viel der ÖVP-Ausritt in den verfassungsfernen Raum der öffentlichen Hand letztendlich gekostet hat", fordert Bernhard Lahner. "Die unnötigen Ausgaben für Minister Töchterles waghalsige Experimente - die Verfahrens- und verwaltungskosten - wären andernorts wesentlich sinnvoller eingesetzt. Damit könnten beispielsweise ca. 40.000 Wiener Semestertickets für sozial benachteiligte Studierende finanziert werden.", schildert Lahner.

Die ÖH hat ihren Standpunkt in den letzten Jahren klar gemacht. "Mit uns wird es keine Studiengebühren geben. Die momentan gültige Regelung ist letztendlich ebenso abzuschaffen wie die eigenständige Einhebung durch die Universitäten", sagt Lahner und erklärt, dass die Studiengebühren, die unter Schwarz-Blau eingeführt wurden weder zu einer Steigerung der AkademikerInnenquote noch zur Verbesserung der finanziellen Situation an den Universitäten geführt haben. Sie führten sogar zu einem Rückgang der Studierendenzahl von 19,7 Prozent. Die letzten Jahre seien geprägt von einer Belastungspolitik auf dem Rücken der Studierenden, kritisiert er. "Die einzig plausible Lösung für die Misere ist eine gänzliche Abschaffung der Studiengebühren und eine Steigerung der Bildungsausgaben durch richtige Prioritätensetzung. Das Thema Nummer Eins muss die Bildung sein - und das nicht nur im Wahlkampf", so Bernhard Lahner.

