Mit den ÖBB zum Frequency-Festival

Mit Sonderzügen der ÖBB zum Top-Festivals nach St. Pölten - günstig, stressfrei und sicher

Wien (OTS) - Von 15. - 17. August geht das Frequency-Festival zum fünften Mal in St. Pölten über die Bühne. Bands wie System of a down, Die Toten Hosen, Nick Cave & The Bad Seeds, Franz Ferdinand, Billy Talent, Blumentopf, Miles Kane, Johnny Borrell (Razorlight), Junip oder Groundation werden im Green Park im Herzen St. Pöltens für eine großartige Stimmung und Show sorgen. Mit den ÖBB kommen die Fans nicht nur günstig, sondern auch sicher und stressfrei - ohne mühsame Parkplatzsuche - zum Event.

Sonderzüge

An jedem Veranstaltungstag fahren Sonderzüge Richtung Wien bzw. Salzburg und auch die bestehenden Verbindungen werden verstärkt geführt. Insgesamt stehen den Fahrgästen der ÖBB ca. 12.000 Plätze zusätzlich zur Verfügung. Alle Informationen zum Fahrplan gibt es beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 sowie im Internet unter www.oebb.at oder www.frequency.at.

Gruppen reisen um nur 32 Euro

Mit dem Einfach-Raus-Ticket können Gruppen von 2 bis 5 Personen um nur 32 Euro in das Frequency-Vergnügen starten. Das Einfach-Raus-Ticket gilt von Montag bis Freitag von 09:00 bis 03:00 Uhr des Folgetages, und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig in allen Regionalverkehrszügen der ÖBB*. Einfach Ticket kaufen und einen Tag lang so oft fahren wie man will. Das Einfach-Raus-Ticket ist im Internet, am Fahrkartenautomaten, bei den ÖBB-Personenkassen im Bahnhof und über das ÖBB-Kundenservice unter 05-1717 erhältlich.

*) Gültig in folgenden Regionalverkehrszügen der ÖBB: Regionalzug R, RegionalExpress REX und S-Bahn. Nicht in den Sonderzügen Richtung Linz/Salzburg.

ÖBB-Sommerticket

Auch mit dem ÖBB-Sommerticket ist eine günstige Anreise möglich. Mit dem Sommerticket können junge Erwachsene unter 26 Jahre über zwei Monate lang (seit 30. Juni) das komplette ÖBB-Angebot in ganz Österreich nutzen. Im vergangenen Jahr war das Sommerticket ein großer Erfolg. Der Preis ist genauso günstig geblieben: um Euro 39 (<20 Jahre) bzw. Euro 69 (20 bis <26 Jahre) kann auch heuer in den Sommerferien - von 29. Juni bis 8. September - mit der Bahn kreuz und quer durch ganz Österreich gefahren werden. Einzige Voraussetzung ist eine gültige ÖBB VORTEILScard <26. Damit können die Jugendlichen von Montag bis Freitag ab 8 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr mit der Bahn reisen so oft sie wollen und im genannten Zeitraum alle railjets, IC-Züge, EC-Züge sowie REX und S-Bahnen benützen. Das ÖBB-Sommerticket ist an allen ÖBB-Verkaufsstellen erhältlich.

Shuttlebus

Es ist auch Shuttlebus von St. Pölten Hbf. zum Festival und zurück um nur 6 Euro (für beliebig viele Fahrten zwischen Donnerstag und Sonntag) eingerichtet. Die Verkehrszeiten der Shuttlebusse sind an die Fahrzeiten der Züge angepasst. Abfahrt ist beim Bahnhof am nördlichen Vorplatz, dem Gewerkschaftsplatz, am Bussteig Z.

