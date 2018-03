Klikovits: Die roten ÖGB-Genossen verunsichern tausende Pflegebedürftige und Betreuer

Die roten Gewerkschafter fordern Abschaffung der 24h- Betreuung auf selbstständiger Basis und drängen Pflegepersonal in die Illegalität - ÖVP kämpft für Wahlfreiheit

Wien, 6. August 2013 (ÖVP-PK) "Die roten ÖGB-Genossen verunsichern tausende Pflegebedürftige, deren Angehörige und zahlreiche Pflege-Betreuer", so ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Landesobmann des Burgenländischen Hilfswerks, Oswald Klikovits, zu den Plänen des ÖGB, die Situation der 24h-Betreuung massiv zu verschlechtern. Bei seinem Bundeskongress im Juni hat der ÖGB ein Verbot der 24h-Betreuung auf selbständiger Basis gefordert. Dazu Klikovits: "Die roten Gewerkschafter wollen ein gut

funktionierendes System abschaffen und stattdessen den Betroffenen ein System aufzwingen, dass keiner will – da sagen wir als ÖVP klar nein!" Ein solches Verbot wäre nicht im Interesse der Betroffenen, wäre für öffentliche Hand und Pflegebedürftige weit teurer und würde auf einen Schlag die Versorgung von 25.000 Menschen gefährden, ist sich Klikovits sicher. "Der Großteil der Betreuer arbeitet auf selbständiger Basis. Und das System funktioniert gut. Wer diese 25.000 pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen zu Arbeitgebern mit allen Pflichten machen will, drängt die Menschen in die Illegalität", so Klikovits, der abschließend festhält:

"Damit stellen die roten ÖGB-Genossen einmal mehr unter Beweis, dass sie die Verunsicherer unseres Landes sind. Selbst plumpe Ablenkungsversuche helfen hier nicht mehr weiter. Was die Österreicherinnen und Österreicher brauchen, ist Sicherheit und Wahlfreiheit, statt Bevormundung durch die Sozialisten", so Klikovits abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei