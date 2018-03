DER STANDARD-Kommentar: "Gesellschaftliche Verpflichtung" von Michael Völker

"Die Politik muss ihrem Bildungsauftrag nachkommen - ohne Sanktionen"; Ausgabe vom 6.8.2013

Wien (OTS) - Mit Vorschriften sind die Gesellschaft und das System an diesen jungen Menschen bereits gescheitert: Wer sich seiner Ausbildung entzogen hat, hat die Schulpflicht eine Pflicht sein lassen, die ihm nichts abverlangt und die er selbst nicht ernst genommen hat. Für die Betroffenen ist das, auch wenn sie es im jugendlichen Gleichmut nicht erkennen wollen, ebenso eine Katastrophe wie für die Gesellschaft. Das sind die Minderbeschäftigten, die Arbeitslosen von morgen, die Ersten, die auf die Straße gesetzt werden, die Letzten, die wieder einen Job finden. Das sind jene, die nie genug Geld verdienen werden, die an sich selbst leiden werden, an denen die Gesellschaft leiden wird, nicht nur in ökonomischer Hinsicht.

Es sind erschreckend viele junge Menschen, die die vorgeschriebene Schulpflicht nur absitzen und oft nicht einmal einen Abschluss haben - geschweige denn eine sinnvolle Ausbildung absolvieren. Diese jungen Menschen, 7000 jedes Jahr, können oft nicht richtig lesen, schreiben, rechnen, sie haben keine Allgemeinbildung. Ihnen fehlt Bildung. Das heißt auch: In einer auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft werden sie scheitern. Müssen sie scheitern. Nicht, dass Leistung alles ist und sich jeder diesem Diktat unterwerfen muss - aber es sollte wenigstens im Ansatz im Ermessensspielraum jedes Einzelnen liegen, ob und wie er an dieser Leistungsgesellschaft teilnimmt. Wer gar nichts kann und weiß, hat diesen Spielraum nicht, sein Scheitern ist vorgezeichnet. Ausnahmen, wie der partielle Analphabet, der dreifacher Formel-1-Weltmeister wurde, bestätigen diese Regel eher, als sie sie infrage stellen.

Ob es Sinn macht, eine Pflicht, die Schulpflicht, durch eine andere, eine Bildungspflicht bis maximal 18 Jahre, zu ersetzen, muss hinterfragt werden, gerade dann, wenn die Gefahr besteht, dass hier nur Begriffe behübscht werden. Junge Menschen, die so radikal an der Bildung scheitern, haben oft eine schwierige Geschichte, haben psychische Probleme oder entstammen einem Milieu, das ihnen Chancen nimmt statt gibt. Eine statistische Wahrheit: Die Hälfte von ihnen hat Migrationshintergrund. Hat also auch sprachlich ein Defizit mit auf den Weg bekommen, abgesehen von einer gewissen Gleichgültigkeit, mit der ihnen die - österreichische - Gesellschaft gegenübersteht. Aber: Die andere Hälfte hat keinen Migrationshintergrund. Dennoch sind auch hier schwere sprachliche Defizite vorhanden.

Da geht es nicht nur um individuelles Versagen, an diesen jungen Menschen ist das System gescheitert. Hier hat die Schule versagt. Da hat die Gesellschaft eine Bringschuld, gerade auch dann, wenn die Eltern im Einzelfall Schuld an der Misere tragen.

Die betroffenen jungen Menschen wird man nicht "verbessern" können, mit keiner Pflicht. Das System muss verbessert werden, die Schule muss besser werden, sie braucht mehr Kapazitäten und Ressourcen. Eine ganz entscheidende Rolle kommt offenbar auch dem Kindergarten zu, der von der Politik - jüngstes Beispiel ist die Ausbildungsreform für Pädagogen, die den Kindergarten ausklammert - sträflich vernachlässigt wird.

Nicht die Jugendlichen gehören mit Sanktionen bedroht. Die Gesellschaft und ihre Politik gehören in die Pflicht genommen: Es ist Aufgabe der Bildungseinrichtungen, den Jugendlichen Wissen, Werte und ein Können zu vermitteln - auch wenn und weil das nicht immer einfach sein mag.

Rückfragen & Kontakt:

Der Standard, Tel.: (01) 531 70/445