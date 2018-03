Bundesjugendvertretung: Jugendliche nicht für Schwächen des Schulsystems bestrafen!

Verlängerung der Schulpflicht ist nicht geeignet, Probleme im Bildungsbereich zu lösen.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) lehnt den Vorschlag des Integrationsberichtes nach einer Verlängerung der Schulpflicht für SchülerInnen mit Problemen klar ab: "Für uns ist es völlig unangebracht, junge Menschen, die Bildungsschwächen aufweisen noch zusätzlich zu bestrafen, indem man sie noch weitere Jahre absitzen lässt", zeigt sich BJV-Vorsitzende Laura Schoch empört.

Fest steht, dass junge Menschen, die Probleme in der Schule haben, nicht alleine gelassen werden dürfen, wie es derzeit leider oft der Fall ist: "Die aktuellen Schwächen unseres Bildungssystems können aber nicht durch eine längere Laufzeit ausgebügelt werden", erklärt Schoch.

Der Fokus müsse daher auf einer verstärkten individuellen Förderung bereits im Regelschulsystem liegen, die nur durch eine längst fällige Bildungsreform zu erreichen ist, betont die Vorsitzende. Der wesentliche Schlüssel zu einem gerechteren Bildungssystem liegt für die BJV in der Umsetzung der gemeinsamen Schule, wie sie auch in ihrer Kampagne "Gute Bildung für alle!" auf www.gutebildung.at aufzeigt.

Bildungsrecht statt Schulpflicht

Die BJV-Vorsitzende verweist außerdem auf die UNO-Kinderrechtskonvention, in der Bildung ganz klar als Recht für junge Menschen bis 18 angeführt ist: "Ein Umdenken weg von der Schulpflicht hin zum Bildungsrecht ist angesagt! Uns ist wichtig, dass dieses Recht auch im Alltag in Anspruch genommen werden kann. Ein Ausbau von Bildungsangeboten, wie dem kostenlosen Nachholen von Bildungsabschlüssen, ist daher absolut zu begrüßen", so Schoch. Probleme, die junge Menschen beim Lernen haben, allein über die Schulpflicht angehen zu wollen, ist für die BJV allerdings althergebracht und völlig kurzsichtig: "Es darf nicht sein, dass SchülerInnen die Schwächen unseres Schulsystems ausbaden müssen!", so Schoch abschließend.

Link zur BJV-Bildungskampagne: www.gutebildung.at

