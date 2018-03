Wöginger: Mehr Mitarbeiterbeteiligung ist richtiger Weg

Michael Spindelegger will Mitarbeiter am Unternehmenserfolg stärker beteiligen - Steuerliche Begünstigung als Anreiz

Wien (OTS) - "Mehr Mitarbeiterbeteiligung in heimischen Unternehmen ist der richtige Weg", begrüßt ÖVP-Sozialsprecher und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger den Vorstoß von Vizekanzler Michael Spindelegger in der heutigen Kronen Zeitung.

"Wir wollen Boni für alle und nicht nur für Manager, denn wir als ÖAAB stellen den partnerschaftlichen Gedanken in den Mittelpunkt. Wenn sich Mitarbeiter stärker als Teil der Unternehmen fühlen, wirkt das motivierend. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter am Gewinn beteiligt und können damit ihr Einkommen steigern", so Wöginger, der im Vorschlag von Michael Spindelegger eine Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Unternehmer sieht: "Neben klaren Vorteilen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - bessere Einbindung ins Unternehmen, Erhöhung der Motivation und Lohnsteigerung durch Gewinnbeteiligung - profitieren die Unternehmen durch erwartbare Produktivitätssteigerungen. Ziel des ÖAAB ist es, wenn das Unternehmen Gewinne schreibt, den Mitarbeitern eine steuerbegünstigte Beteiligung daran zu ermöglichen. Eine Gewinnbeteiligung darf jedoch nicht die Gehaltsverhandlungen ersetzen, das heißt Gehaltslohnrunden dürfen auch in schlechten Zeiten nicht ausgesetzt werden", schließt Wöginger.

