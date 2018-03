Der BSVÖ gratuliert zur Ernennung blinder Richter an den Verwaltungsgerichtshof

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich freut sich über die Ernennung der ersten blinden Richter in Österreich

Wien (OTS) - Der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ) freut sich über die teilweise Öffnung des Richteramts und gratuliert Herrn Mag. Gerhard Höllerer, ehemaliger Präsident des BSVÖ und langjähriger Mitarbeiter im Wissenschaftsministerium, sowie dem Polizeijuristen Dr. Alexander Niederwimmer zu ihrer Ernennung als Richter an den österreichischen Verwaltungsgerichtshof. Damit wird eine zentrale Forderung des BSVÖ umgesetzt. "Die Ernennung dieser beiden Richter kann und darf jedoch nur der erste Schritt zur vollen Teilhabe von Menschen mit Sehbehinderung in der Justiz sein", betont Dr. Markus Wolf, Präsident des BSVÖ, und hofft auf rasch folgende weitere Schritte in Richtung Gleichstellung im Justizwesen.

