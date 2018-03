Wochenarbeitszeit in Österreich deutlich über EU-Schnitt AK-Kalliauer: "Abbau von Überstunden bringt Arbeitsplätze

Linz (OTS) - Sowohl bei der kollektivvertraglich geregelten als auch bei der tatsächlich geleisteten Wochenarbeitszeit liegt Österreich deutlich über dem EU-Schnitt. Doch während die einen Überstunden machen und unter hohem Zeitdruck arbeiten, haben immer mehr Menschen gar keine Arbeit. "Überstunden müssen teurer werden,", fordert deshalb AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Wird die Arbeit besser aufgeteilt, entstehen Arbeitsplätze.

Eine aktuelle Studie der European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions zeigt, dass die durchschnittliche kollektivvertraglich geregelte Wochenarbeitszeit in der Europäischen Union im Jahr 2012 bei 38,1 Stunden lag. Österreich liegt dabei mit 38,8 Stunden im vorderen Mittelfeld der untersuchten Staaten. Spitzenreiter sind Griechenland, Ungarn, Malta und Rumänien mit 40 Stunden, die kürzeste kollektivvertraglich festgelegte Wochenarbeitszeit hat Frankreich mit 35,6 Stunden.

Auch bei der tatsächlich geleisteten wöchentlichen Arbeitszeit liegt Österreich mit 40,1 Stunden deutlich über dem EU-Level von 39,6 Stunden. Am kürzesten gearbeitet wird in Finnland (37,6 Stunden), am längsten in Rumänien (41,2 Stunden).

Den Wünschen der österreichischen Arbeitnehmer/-innen entsprechen diese langen Arbeitszeiten nicht. Laut dem Österreichischen Arbeitsklima Index der Arbeiterkammer Oberösterreich liegt die durchschnittliche Wunscharbeitszeit bei 35,2 Stunden. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer AK-Betriebsrätebefragung: Die Mehrheit der befragten Betriebsratsvorsitzenden meint, dass die Beschäftigten gerne weniger Überstunden leisten würden - vorausgesetzt, dass sie auch ohne Überstunden angemessen bezahlt werden.

"Durch den Abbau von Überstunden können viele neue Arbeitsplätze entstehen", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Deshalb müssten Überstunden teurer werden. Die Arbeiterkammer und der ÖGB fordern, dass die Unternehmen verpflichtet werden, pro Überstunde einen Euro an die Sozialversicherung zu zahlen. Schließlich übernimmt die Sozialversicherung die Kosten für jene, die durch zu viel Arbeit krank werden.

Für die Arbeiterkammer ist es generell hoch an der Zeit, über eine Verkürzung der Arbeitszeit nachzudenken. Dabei muss unbedingt darauf geachtet werden, dass zusätzliches Personal eingestellt wird, damit es nicht zu einer weiteren Arbeitsverdichtung kommt. "Wenn wir wollen, dass die Menschen bis zum gesetzlichen Pensionsalter arbeiten, dann müssen die Arbeitsbedingungen passen", so Kalliauer.

Laut Arbeitsklima Index halten es 62 Prozent der Arbeitnehmer/-innen, die unter starkem Zeitdruck stehen, für unwahrscheinlich, dass sie mit 60/65 Jahren ihren derzeitigen Beruf noch ausüben können. Ist Zeitdruck ein weniger bestimmender Faktor, sind nur mehr 43 Prozent dieser Ansicht.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Martina Macher

Tel.: (0732) 6906-2190

martina.macher @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com