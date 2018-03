ÖH: VfGH-Farce darf sich nicht wiederholen

Töchterle ist aufgefordert allen Unis die entgangenen Mittel zu ersetzen

Wien (OTS) - Bestätigt sieht sich die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) in ihrer Forderung, dass Wissenschaftsminister Töchterle allen 21 Univeristäten die entgangenen Mittel zurückzahlen muss. "Zwei angesehene Verfassungsjuristen sind der Meinung, dass Töchterle angemessene Entschädigung leisten muss. Jetzt kann er dieser Empfehlung eigentlich nur Folge leisten", so Florian Kraushofer vom Vorsitzteam der ÖH. Ausdrücklich verweist Kraushofer darauf, dass sich eine derartige Farce wie die der letzten Jahre nicht wiederholen dürfe. "Wir haben jetzt ein unglaubliches Studiengebührenchaos, das enorme Kosten verursacht und den Universitäten nachhaltig finanziell absolut nichts bringt. Dieses Chaos muss jetzt beendet werden und die Causa Studiengebühren endlich abgeschlossen werden", fordert Kraushofer Töchterle auf, den ideologiegetriebenen Kampf um mehr Belastung für Studierende aufzugeben.

Die Ungleichbehandlung der Universitäten durch Töchterle gibt vor allem Rätsel auf, wenn man bedenkt, dass der Minister auch einmal Rektor war. "Wie hätte er sich wohl gefühlt, wenn er zum Spielball der Politik gemacht worden wäre?", fragt sich Florian Kraushofer. Er ergänzt: "Es kann und darf nicht in Ordnung sein, die Universitäten, die sich an die Verfassung gehalten haben zu bestrafen und die die rechtswidrig agierten zu belohnen." Die einzige Lösung ist die gleichwertige Auszahlung an alle 21 Universitäten. Wie der Chef der RektorInnen vorgerechnet hat, beträgt dieser Aufwand rund 17 Millionen Euro. Die ÖH fordert zusätzlich die Erstattung der durch die Einhebung und Rückzahlung angefallenen Verwaltungskosten. Die Kosten dafür lassen sich momentan noch nicht beziffern.

Die ÖH tritt seit Jahren vehement gegen Studiengebühren auf. Bis jetzt hat diese finanzielle Hürde noch keinen positiven Effekt gezeigt. "Nach der Einführung unter Schwarz-Blau ging die Anzahl der StudienanfängerInnen zurück und die Amtszeit Töchterles war geprägt von verfassungswidrigen Experimenten auf dem Rücken der Studierenden", sagt Florian Kraushofer. Jetzt ist es endlich an der Zeit sich anzusehen, wie man die Probleme im Bildungssektor wirklich bekämpfen kann. "Ich bin der Meinung, dass sich alle AkteurInnen nach der Wahl an einen Tisch setzen müssen und die Probleme angehen müssen", meint Kraushofer. Er lade den Wissenschaftsminister ausdrücklich ein, sich die Vorschläge der ÖH anzuhören. "Es liegen fix und fertige Modelle zur Hochschulfinanzierung vor. Man braucht sie nur umzusetzen. Außerdem hoffe ich, dass sich die Parteien abseits von unmenschlicher Asylpolitik und dem Versprechen von immer mehr Wahlzuckerln in den kommenden Monaten auch mit dem Zukunftsthema Nummer Eins - der Bildung - auseinandersetzen", wünscht sich Kraushofer vom ÖH-Vorsitzteam.

