Junge ÖVP und Seniorenbund: Hausärzte in jeder Region für jede Generation - es ist Zeit zu handeln!

Zuständiger Gesundheitsminister lässt Baustelle Hausärzte unerledigt zurück.

Wien (OTS) - Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat, sowie Mag. Bettina Rausch, Bundesobmann-Stellvertreterin der Jungen ÖVP, Landesobfrau der JVP Niederösterreich und Abgeordnete zum niederösterreichischen Landtag starten heute die gemeinsame Initiative von Junger Volkspartei und Seniorenbund: "Hausärzte in jeder Region für jede Generation!"

Dazu halten die beiden Generationenpolitikerinnen fest:

"Wie die niederösterreichische Ärztekammer heute klar darstellt, werden in den kommenden Jahren - nicht nur in Niederösterreich -sondern in allen Bundesländern, rund die Hälfte der heutigen Hausärzte in die Pension übertreten. Das weiß die Politik freilich schon länger, weswegen sich im Regierungsprogramm zur nun endenden Legislaturperiode folgender Passus findet: 'Dabei ist insbesondere der Zugang der PatientInnen zu Leistungen zu verbessern (Öffnungszeiten, Erreichbarkeit in der Nacht/Wochenende, Hausbesuche). Im ambulanten Bereich sind unter Bedachtnahme auf qualitative und ökonomische Gesichtspunkte bedarfsorientierte, neue Versorgungsangebote zu schaffen. Ein Hausarztmodell ist zu erarbeiten und gegebenenfalls umzusetzen.' Der dafür zuständige SPÖ-Gesundheitsminister hat keinen einzigen dieser Punkte erledigt. Er lässt die Baustelle Hausärzte unerledigt zurück. Zum Nachteil der jungen nachrückenden Ärzte. Zum Nachteil der ländlichen Bevölkerung -vor allem der Älteren."

JVP und Seniorenbund fordern für die sichere medizinische Versorgung der Bevölkerung:

Lehrpraxis endlich finanzieren: Der Gesundheitsminister muss noch vor den Wahlen endlich die benötigten maximal 18 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit künftige Allgemeinmediziner in ordentlichen Lehrpraxen und nicht an einer Klinik ausgebildet werden müssen. Das Geld hat er aus seinen Rücklagen aufzubringen!

Sofort nach Bildung der neuen Bundesregierung ist das ausständige Hausarztmodell zu erarbeiten und ab Mitte 2014 konsequent umzusetzen.

Dabei gilt der Hausarzt als "Gesundheitsmanager", es sind verbindlich geregelte Mindes-Öffnungszeiten in jeder Region auch vor und nach üblichen Arbeitszeiten der Bevölkerung zu garantieren.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass künftig deutlich mehr Frauen diesen Beruf ausüben werden als heute - das bedeutet umfassende Überlegungen zu Fragen der Kinderbetreuung etc.

Zur Finanzierung des neuen Hausarztmodells sind Umschichtungen vom ambulanten bzw. stationären Bereich hin zum niedergelassenen Bereich im Rahmen der Arbeit der Gesundheitsziel-Steuerungskommissionen nötig. Der Budgetpfad ist einzuhalten.

Die ärztlichen Hausapotheken sind langfristig abzusichern.

Zu erstellen ist zudem ein neues Entlohnungsmodell für Allgemeinmediziner: Entkoppelung der Gesamt-Verträge, Bezahlung als "Gesundheitsmanager" also bewusst auch für Leistungen wie Prävention, Beratung, Chronische Erkrankungen.

Das Gruppenpraxen-Gesetz ist weiter zu verbessern (z.B. derzeit Problem, dass Kassenvertrag für eine Person verloren geht, sobald Zusammenarbeit beschlossen wird).

Junge Ärzte sollen die Chance haben, sich für den Beruf des Allgemeinmediziners überhaupt entscheiden zu können: Daher brauchen wir Anreizmodelle für die Absolvierung des Turnus in den Regionen und für Übernahme einer Praxis für Allgemeinmedizin in ländlichen Regionen.

Hinzu kommt die Umsetzung eines Präventionsprogramms angelehnt an das SVA-Modell in allen Sozialversicherungen, dabei ist der Allgemeinmediziner als wirkliche Drehscheibe im System zu stärken.

"Die älteren Patientinnen und Patienten - vor allem wenn sie in ländlichen Regionen wohnen - sind auf ein funktionierendes Hausarztsystem ganz besonders angewiesen. Und junge Ärztinnen und Ärzte sollen ein so attraktives Hausarztmodell vorfinden, dass sie sich leichter für diesen Beruf entscheiden können. Unter den derzeitigen Bedingungen kann man ja keinem jungen Mediziner übel nehmen, wenn er alles werden will - nur nicht Hausarzt. Doch genau diese Jungen werden wir für die flächendeckende Versorgung brauchen! Wir übernehmen mit diesem Programm generationenübergreifend Verantwortung für die Zukunft unseres Landes, für die Zukunft der medizinischen Versorgung aller Generationen in allen Regionen Österreichs. Andere plakatieren Sicherheit - wir arbeiten für die sichere Zukunft", halten Rausch und Aubauer abschließend fest.

