Haubner zu Tax Freedom Day: Österreicher zahlen schon genug, Hände weg von Faymann-Steuern

ÖVP steht für Entlastung, SPÖ will nur belasten - Österreich ist bereits Hochsteuerland - Finanzministerin Fekter steht für transparentes, einfaches, leistungsgerechtes Steuersystem

Wien, 31. Juli 2013 (OTS) - "Der heutige 'Tax Freedom Day' verdeutlicht einmal mehr, dass Österreich bereits ein Hochsteuerland ist! Mit einer sehr hohen Steuer- und Abgabenquote von 42 Prozent zahlen die Österreicher schon genug. Es ist folglich unverständlich und verantwortungslos, dass die SPÖ nach immer neuen Belastungen ruft. Daher sagen wir klar und deutlich: Hände weg von Faymann-Steuern", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "Die SPÖ will nur belasten und abkassieren, die ÖVP steht für Entlastung und kämpft darum, dass den Menschen mehr im Börsel bleibt", verdeutlicht Haubner, und verstärkt den Vorstoß von Finanzministerin Maria Fekter, dass dieser "Steuer-frei-Tag" in den kommenden Jahren Schritt für Schritt nach vorne rutschen muss. ****

"Österreichs kompliziertes Steuer- und Umverteilungssystem ist zu einem nahezu undurchdringlichen Dschungel angewachsen. Doch statt mit uns an effizienten Reformen zu arbeiten und die Transferleistungs-Wut einzudämmen, fordert die SPÖ fast täglich neue und höhere Steuern, um noch mehr Umverteilen zu können. Was von der SPÖ gerne ignoriert wird, ist die Tatsache, dass Österreich bereits zu den am besten umverteilten Ländern der Welt gehört", so Haubner, der abschließend klarstellt: "ÖVP und Wirtschaftsbund werden mit allen Mitteln verhindern, dass die SPÖ den Österreichern noch tiefer ins Geldbörsel greift. Stattdessen kämpfen wir für spürbare Entlastungen. Dazu gehört ein Steuersystem, das transparent, einfach und leistungsgereicht ist."

