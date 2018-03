ÖH: Töchterle muss faire Kompensation von Studienbeiträgen leisten

Universitäten, die sich an die Verfassung halten, dürfen nicht bestraft werden!

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) schließt sich den aktuellen Forderungen von UNIKO-Vorsitzendem Schmidinger an. "Rechtmäßiges Verhalten darf nicht bestraft werden! Auch Universitäten, die sich an die Verfassung gehalten haben und keine Studienbeiträge eingehoben haben, müssen eine Kompensation für die ihnen entgangenen finanziellen Mittel erhalten", fordert daher Bernhard Lahner vom ÖH-Vorsitzteam. Der Verfassungsgerichtshof attestierte letzte Woche dem Wissenschaftsministerium zum wiederholten Mal eine "wichtige gesellschaftliche Verantwortung" bei der Finanzierung der öffentlichen Universitäten. "Ein Minister darf daher nicht durch Drohungen und das Auszahlen von Belohnungen die Autonomie der Universitäten untergraben", hält Lahner weiter fest.

Zusätzlich sollte das Ministerium Verantwortung übernehmen und bei der Abwicklung der Rückzahlungen tätig werden, um so den Universitäten den entstandenen Verwaltungsaufwand abzunehmen. "An den Universitäten würde das zusätzliches Personal für Monate benötigen", gibt Lahner zu Bedenken. Nur eine direkte und unkomplizierte Rücküberweisung an die Betroffenen ist für die ÖH eine zufrieden stellende Lösung!

"Anstatt weiterhin zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen, sollte sich Minister Töchterle nun, wie vor Kurzem angekündigt, um den Ausbau des tertiären Sektors in Österreich bemühen", so Lahner. Die ÖH sieht in der Ausfinanzierung der österreichischen Universitäten einen wesentlichen ersten Schritt, um die Bedingungen im Hochschulsektor zu verbessern. "Den Universitäten hier unter die Arme zu greifen und ihnen die notwendigen finanziellen Mittel unkompliziert zur Verfügung zu stellen, würde um einiges mehr bewirken als ein erneuter Verfassungsbruch", meint Lahner abschließend, "genau so wie das der Verfassungsgerichtshof in seinem Urteil auch fordert".

