Ried: Bub vor dem Ersticken gerettet

Ried (OTS) - Mit einer heiklen Operation konnte Prim. Dr. Dominik Wild, der neue Leiter der Hals-Nasen-Ohren Abteilung, dem 11jährigen Johannes eine Metallkugel aus dem Speiseröhreneingang entfernen. Mit dem Notarzt war der Bub, der in Suben zuhause ist, in das Schwerpunktkrankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried eingeliefert worden.

"Ich hab eine Kugel verschluckt" sagt der 11jährige Johannes bei der Abschlussuntersuchung durch Prim. Dr. Dominik Wild. Er wird noch ein paar Tage Schmerzen beim Schlucken haben, aber sonst hat er das Abenteuer gut überstanden.

Was war passiert? Johannes war zuhause und spielte im Kinderzimmer mit einer Gummischlange. Er steckte ihr eine Metallkugel ins Maul und zeigte das auch seiner Mutter. Als der Bub kurze Zeit plötzlich spuckend und würgend aus dem Kinderzimmer kam, hatte seine Mutter gleich die Vermutung, dass Johannes die Kugel selbst in den Mund genommen und verschluckt hat. Sie rief sofort ihren Kinderarzt an, der sie gleich an das Schärdinger Krankenhaus verwies. Dort wurde ein Röntgenbild gemacht, das zeigte, dass die Kugel am Speiseröhreneingang saß. Da in Schärding keine geeigneten Instrumente für die Entfernung des Fremdkörpers zur Verfügung standen, wurde Johannes sofort mit dem Notarzt in das Schwerpunktkrankenhaus Ried überstellt

Im Rieder Spital wartete bereits der neue Leiter der HNO-Abteilung Prim. Dr. Dominik Wild mit dem OP-Team auf das Eintreffen des Notfallpatienten. Er sagt zu dem Geschehen: "Die Gefahr bei Fremdkörpern am Speiseröhreneingang ist immer, dass sie sich dort lösen können und dann die Luftröhre verschließen. Dies hätte fatale Folgen. Wir konnten den Fremdkörper erfolgreich entfernen, aber es war nicht einfach, weil wir die Kugel mit unseren konventionellen Instrumenten nicht gut greifen konnten. Mit ein paar Tricks haben wir es dann aber geschafft, ohne dass weitere Verletzungen hervorgerufen wurden. Ganz herzlich möchte ich mich bei meinem Team für die rasche Versorgung des kleinen Patienten bedanken. OP-Schwester Barbara Anzenberger und Anästhesist Dr. Karl Bangerl haben entscheidend am Gelingen Anteil."

In dem eigenen Kinder-Aufwachraum im neuen OP-Bereich des Rieder Schwerpunktkrankenhauses konnte Mutter Maria ihren Sohn wieder gesund übernehmen und verbrachte noch die Nacht im Mutter-Kind-Zimmer auf der Kinderstation. "Die Schwestern der Kinderstation haben sich auch um mich gesorgt, weil ich doch ziemlich aufgeregt und durcheinander war", erzählt Mutter Maria am nächsten Tag. "Wir waren hier in den besten Händen".

Am Tag nach dem rettenden Eingriff untersuchte Prim. Wild den Buben nochmals und stellte fest, dass von dem Abenteuer keine Schäden bleiben. Dann durften Johannes und seine Mutter das Spital glücklich wieder verlassen.

