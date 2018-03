Pensionistenverband-Todt: ÖVP schützt Millionäre und Spekulanten, die SPÖ die Pensionen

Wien (OTS) - "Der Zickzack-Kurs der ÖVP wurde heute durch den Seniorenbund fortgesetzt", reagierte Pensionistenverbands-Generalsekretär Bundesratspräsident Reinhard Todt auf die heutigen Aussagen der ÖVP-Teilorganisation Seniorenbund.

Todt erinnert: Während die ÖVP durch ALLE ihre 6 Bünde im Vorjahr noch die vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters bereits ab 2014 forderten (siehe APA 0258 vom 26. Jänner 2012), will heute niemand davon etwas wissen. Todt: "Einer nach dem anderen rudert zurück. Das ist der Zick-Zack-Kurs der ÖVP bei den Pensionen. Die Pensionen sind ein existenzielles Thema für die Bevölkerung und zu wichtig, als dass man sie diesem unverantwortlichen Kurs überlassen darf!"

Die älteren Menschen in Österreich wissen genau, wer für sie ist und wer gegen sie: Todt erinnerte auch daran, dass es ÖVP-Obmann Spindelegger war, der "mindestens eine Nullrunde bei den Pensionisten" forderte und dass es eben dieser Spindelegger ist, der mit der Lebensplanung der Frauen herumspekuliert. "Wenn dann durch Pensionistenverband, SPÖ, ÖGB und Frauenorganisationen protestiert wird, will die ÖVP dann immer so tun, als hätte man das ja gar nicht so gemeint", so der Pensionistenverbands-Generalsekretär.

"Die Pensionen sind - das hat die Vergangenheit bewiesen - nur bei der SPÖ in sicheren Händen. Es gab keine Nullrunde und auch beim Frauenpensionsalter bleibt die ursprüngliche Regelung. Die ÖVP schützt Millionäre und Spekulanten, die SPÖ die Pensionistinnen und Pensionisten und die Jungen, damit die Altersversorgung sicher bleibt", so Todt abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs, presse @ pvoe.at, GS Andreas Wohlmuth, Tel. 01/313 72-30