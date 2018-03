FPÖ-Kickl: Asyl - Gesetze gelten auch für Gutmenschen

Verunglimpfung der Staatsorgane nicht tolerierbar

Wien (OTS) - "Der Aufschrei der vereinigten linken Gutmenschen wegen der Abschiebung von acht Asylbetrügern ist nicht nachvollziehbar", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl, finde die Rückführung doch aufgrund geltender Gesetze statt, die SPÖ und ÖVP beschlossen hätten. Auch sei die Kritik an den mit den Asylverfahren betrauten Richtern und Beamten ungerechtfertigt, hielten sich doch diese gewissenhaft und vorbildlich an die geltenden Gesetze, betonte Kickl.

Hier vermisse er, Kickl, auch die Reaktionen von Justiz- und Innenministerin, die sich gefälligst schützend vor ihre Beamten zu stellen hätten. Es könne in einem Rechtsstaat nicht sein, dass gewisse Teile der Bevölkerung offen zum Rechtsbruch aufrufen würden und diejenigen, die diese Gesetze zu exekutieren hätten als Ausländerfeinde und Nazis verunglimpfen würden. "Gesetze gelten auch für Gutmenschen", so Kickl. Schließlich seien diese Verfahren nicht gerade billig, würden sie doch häufig mit Hilfe linker NGO's bis zum Höchstgerichtsurteil in die Länge gezogen, so Kickl.

Eigenartig auch die Position der Kirche, die sich schützend vor Asylbetrüger stelle und so ebenfalls an den Grundfesten des Rechtsstaates rüttle, zeigte sich Kickl befremdet über die großzügige Auslegung des Konkordates durch Kardinal Schönborn. Möglich, dass dies daran liege, dass kirchliche Asylhilfsorganisationen gutes Geld mit der Unterstützung illegal Eingereister machen würden, so Kickl.

Bedenklich sei auch der Umgang der linken Gutmenschen mit dem Begriff des Rechtsstaates. Offenbar würden diese Gesetze nur dann befolgen, wenn sie ihnen in ihre krude Ideologie passen würden, so Kickl. Konsequent weiter gedacht führe diese Einstellung direkt in die Anarchie, was von Grünen und Linkslinken offenbar gewollt sei, warnte Kickl davor sich von diesen Leuten beeindrucken zu lassen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at