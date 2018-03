Servitenkloster: Caritas kritisiert Vorgehen der Behörden aufs Schärfste

Zehn ehemalige Votivkirchenflüchtlinge wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Abschiebungen könnten unmittelbar bevorstehen. Caritas äußerst besorgt

Wien (OTS) - Am Sonntag wurden zehn ehemalige Votivkirchenflüchtlinge im Polizeianhaltezentrum festgehalten. Eine Abschiebung der Pakistani dürfte somit unmittelbar bevorstehen. Es wären die ersten Flüchtlinge der Protestbewegung, die des Landes verwiesen werden. "Wir sind zu tiefst besorgt, was die Zukunft dieser Menschen angeht", sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. "Denn wir teilen die Sorge der Flüchtlinge, wonach die österreichischen Behörden die Gefahrenlage in Pakistan völlig falsch einschätzen. Während das Außenministerium ÖsterreicherInnen ausdrücklich und detailliertest vor Reisen in das Land warnt und eine partielle Reisewarnung ausspricht, findet man im Innenministerium offenbar nichts daran, Flüchtlinge in das höchst instabile Land abzuschieben - noch dazu während des für gläubige Muslime so wichtigen Fastenmonats Ramadan. Das ist äußerst bedenklich und menschlich fragwürdig."

Die Caritas verweist auf den Umstand, dass das Ressort des Außenministers auf seiner Webseite wörtlich davon schreibt, dass "terroristische Anschläge, ausgeführt von fundamentalistischen Gruppen, wie den Taliban oder dem Terrornetzwerk Al-Qaida im ganzen Land vorkommen". Gleichzeitig gewähren die Behörden kaum Asyl. Zum Vergleich: In Deutschland betrug die Schutzquote bei Pakistanis im Vorjahr 18,1 Prozent (davon 2,4% Asylanerkennungen) - in Österreich im selben Zeitraum lediglich 1 Prozent (bei 0,7% Asylanerkennungen). "Es ist nicht zu akzeptieren, dass die Schutzbedürftigkeit eines Menschen von zwei EU-Staaten unterschiedlich eingeschätzt wird", so Schwertner. "Deshalb bleiben wir auch dabei: Die Bundesregierung muss Abschiebungen in Länder überdenken, die sie für ihre eigenen Bürger als zu gefährlich erachtet. Es kann nicht sein, dass der Wert des Lebens von dessen Staatsbürgerschaft abhängen.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Gantner, Pressesprecher Caritas der Erzdiözese Wien

Tel.: 01/87812-221 bzw. 0664/88 952 760, E-Mail: Martin.Gantner @ caritas-wien.at