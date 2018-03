ÖGB-Oberhauser: Brauchen win-win-Situation

ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen entlasten, Konsum ankurbeln und damit die Wirtschaft stützen

Wien (OTS/ÖGB) - "Wenn die Industriellenvereinigung nicht immer die Wettbewerbsfähigkeit krank reden würde, sondern sich konstruktiv den Vorschlägen zur Verteilung der Arbeitszeit und zu Arbeitszeitflexibilisierung der Gewerkschaften nähern würde, könnte rasch eine win-win-Situation erzielt werden", sagt ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser. Damit könnte Österreichs Wirtschaft in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnen. Das Institut für Höhere Studien teilte heute mit, dass sich Österreichs Wirtschaft in den kommenden Jahren besser entwickeln wird als in der Eurozone.

"Dazu brauchen wir auch gute Ausbildungsplätze für junge Menschen, echte Gleichstellung für Frauen, mehr Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer und hier vor allem Arbeitnehmerinnen", fordert Oberhauser und erteilt als ÖGB-Frauenvorsitzende einmal mehr den Wünschen nach einem vorzeitigen Anheben des gesetzlichen Frauenpensionsantrittsalters eine Abfuhr.

Klar zeigt sich auch, dass ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen entlastet werden müssen: Ihnen muss mehr Netto vom Brutto übrig bleiben. Davon könnte auch der Handel als wichtige Stütze der heimischen Wirtschaft profitieren, nachdem der Einzelhandel ins Stocken geriet, wie die Sparte Handel heute präsentierte. "Konsum und Investitionen sind bedeutende Faktoren für Wirtschaftswachstum", sagt Oberhauser.

"Zur Entlastung des Faktors Arbeit brauchen wir aber auch entsprechende Gegenmaßnahmen, um die Staatsfinanzen auf Kurs zu halten. Ohne eine Anpassung der Vermögenssteuern auf internationales Niveau wird es nicht gehen", sagt Oberhauser. Was in anderen Ländern gut funktioniere, wird bei uns die Wirtschaft nicht niederringen. Im Gegenteil: Länder ohne gut ausgebaute Sozialsysteme stünden heute schlechter da und jene, die den Sparstift zu Lasten der Menschen zu stark angesetzt haben, kämpften am stärksten mit steigenden Staatsschulden.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

01/534 44-39263