uniko zu Promotionsrecht: "Seriöses Begutachtungsverfahren ist unerlässlich"

Wien (OTS) - "Eine derart weitreichende hochschulpolitische Weichenstellung wie das vorgesehene Promotionsrecht für die Donau-Universität Krems muss in ein seriöses Begutachtungsverfahren eingebettet sein." Dies erklärt der Präsident der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko), Rektor Heinrich Schmidinger, anlässlich des heutigen Arbeitsgesprächs im Bundeskanzleramt. "Keinesfalls darf politisch erzeugter Zeitdruck die sachliche Qualität der Entscheidung beeinflussen", fügt Schmidinger hinzu. Da diese Willenserklärung der Regierungsspitze und des Landeshauptmanns von Niederösterreich Auswirkungen auf den gesamten tertiären Bildungssektor nach sich zieht, sollte nach Ansicht des uniko-Präsidenten jedenfalls die Hochschulkonferenz mit dem Thema befasst werden.

Die uniko verweist darauf, dass das Promotionsrecht nach internationalen Standards an zwei wesentliche Kriterien gebunden ist:

erstens an das Vorhandensein einer "kritischen Masse", dazu zählt ausreichend wissenschaftliches Stammpersonal im Fachbereich mit entsprechend ausgewiesener fachlicher Qualifikation sowie anerkannten Forschungsaktivitäten und Erfahrung in der Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden; zweitens an das Anbieten von Grundstudien (Bachelor, Master, Diplom) im entsprechenden Fachbereich. Weltweit gibt es wohl Institutionen, die PhD-Studiengänge ohne Grundstudien anbieten, diese sind jedoch per definitionem Forschungseinrichtungen von ausgewiesener Exzellenz. Schmidinger: "Wenn Österreich seinen Ruf als Wissenschaftsstandort nicht beschädigen will, muss es auf die Einhaltung dieser Kriterien achten."

