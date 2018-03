Bundeskanzler Faymann: Donau-Universität Krems erhält Promotionsrecht

"Wir investieren auch in Zeiten der Krise in Bildung und Hochschulen"

Wien (OTS) - "Ich bin, wie auch Landeshauptmann Pröll, ein Freund der klaren Verhältnisse, also haben wir eine gemeinsame Vorgangsweise festgelegt: Die Erfolgsgeschichte der Donau-Uni soll durch das Promotionsrecht fortgesetzt werden", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, bei der Pressekonferenz in Wien, gemeinsam mit Vizekanzler Michael Spindelegger, Wissenschaftsminister Karl-Heinz Töchterle und Landeshauptmann Erwin Pröll. "Wir haben den Ausbau der Donau-Universität auch schon im Regierungsprogramm festgelegt. Da wir uns vorgenommen haben, bis zum letzten Tag der Legislaturperiode aktiv zu sein, ist es auch richtig, jetzt die Weichen zu stellen."

Die 1994 begründete Bildungseinrichtung dient vorrangig der Weiterbildung und hat ihre Hörerschaft in den knapp zwanzig Jahren von 93 auf mehr als 7000 Studierende vervielfacht. Die Universität ist international ausgerichtet, rund ein Drittel der Lehrenden wie der Studierenden kommt aus dem Ausland. "Die Donau-Uni erfreut sich dank ihrer Qualität hohen Ansehens und großer Beliebtheit", so der Kanzler. Das Promotionsrecht sei nun ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Volluniversität. Minister Töchterle werde für die nächste Ministerratssitzung einen Vortrag erarbeiten, um den Prozess voranzutreiben.

Der Bundeskanzler dankte Vizekanzler Spindelegger, Minister Töchterle und Landeshauptmann Pröll für die Zusammenarbeit und betonte abschließend: "Wir werden weiterhin als eines der wenigen Länder in Europa auch in Zeiten der Krise in Bildung und Hochschulen investieren."

