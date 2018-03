ARBÖ-Forderung: Künftig weder NoVA noch MÖSt für Erdgasautos

Viel zu wenig Erdgasautos in Österreich unterwegs - Bisherige Anreize zum Umstieg zu wenig - Massive Vorteile für Mensch und Umwelt

Wien (OTS) - Steuerliche Anreize für Erdgasautos schlägt der ARBÖ vor: "Es braucht einen Turbo, damit diese umweltfreundliche Antriebsart vorangetrieben wird", fordert ARBÖ-Generalsekretärin Mag. Lydia Ninz. Für einen bestimmten Zeitraum soll Erdgas von der Mineralölsteuer (MÖSt) befreit sein, auch die Normverbrauchsabgabe (NoVA) soll künftig für Erdgasautos nicht mehr bezahlt werden müssen. Die Vorteile von Erdgasautos wurden auch dem Vorstand der Energie-Control Austria vorgestellt. Vorstand Mag. (FH) Martin Graf, MBA zeigt sich überzeugt von den Potentialen: "Nur knapp 2.000 von 4,6 Millionen in Österreich zugelassenen Pkw sind derzeit rein mit Erdgasantrieb unterwegs. Dazu kommen an die 1.300 Autos, die mit Benzin-/Erdgaskombination fahren. Bis dato fehlen klare Anreize, die Autofahrerinnen und Autofahrer zu einem möglichst kostenschonenden Umstieg bewegen, bietet Erdgas doch für Mensch und Umwelt massive Vorteile."

Fällt künftig die NoVA beim Fahrzeugkauf weg, so können Konsumenten bei Fahrzeugmodellen im Golf-Segment an die 2.000 Euro sparen! Die Vorteile von Erdgas liegen klar auf der Hand: Die Vorkommen sind mindestens über die nächsten 70 Jahre gesichert. "Da es einen sehr hohen Wasserstoffgehalt und einen sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt aufweist entsteht bei der Verbrennung in erster Linie Wasserdampf -der CO2-Ausstoß reduziert sich im Vergleich zu konventionellen Antrieben um bis zu 30 Prozent. Des Weiteren fährt man mit Erdgas nahezu feinstaubfrei", so Ninz.

Auch was das Tankstellennetz in Österreich betrifft braucht man sich nicht sorgen, denn schließlich ist es mit 175 CNG-Tankstellen bereits sehr gut ausgebaut, berichtet der ARBÖ. Fahrzeuge mit Erdgasantrieb serienmäßig kaufen zu können ist ebenfalls gewährleistet: "Immer mehr Autohersteller bieten bereits Erdgas-Varianten ihrer Fahrzeugmodelle an. Auch eine nachträgliche Adaption lohnt sich allemal, schließlich kostet eine durchschnittliche Erdgas-Tankfüllung mit 20 Euro nur rund ein Drittel im Gegensatz zu vollen Benzin- und Diesel-Tanks", so die ARBÖ-Generalsekretärin. Der Chef der E-Control, Martin Graf ergänzt, dass "ja bereits seit vielen Jahren Anreize zur Errichtung von Erdgastankstellen gesetzt werden und erfolgreich wirken."

Mittlerweile werden sogar von KFZ-Versicherungen zahlreiche Prämienvorteile und Zusatzleistungen geboten, wenn mit Erdgas gefahren wird. Darüber fördern die einzelnen Landesregierungen auf unterschiedlichste Art und Weise den Kauf von Erdgasautos: Von Tankgutscheinen bis zu Rückzahlungen nach Kauf oder Umrüstung werden gewährt. Daher reicht es dem ARBÖ nicht, dass allein 600 Euro (inklusive Erhöhungsbeitrag von 20 Prozent) CO2-Bonus durch den Staat gewährt werden. "Ein Erdgasauto-Kauf ohne NoVA-Zahlung sowie das Aussetzen der MÖSt auf Erdgas wäre daher fair und animiert zur Anschaffung dieser umweltbewussten Technik", so Ninz abschließend.

