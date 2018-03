TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Der Sturm ums Wasserglas", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 21. Juli 2013

Was am Gardasee oder sonstwo im Ausland anstandslos hingenommen wird, das führt in Tirol selbst zum Aufstand.

Innsbruck (OTS) - Das Thema ist nicht neu, das Ausmaß der seit Kurzem in Wien verlangten Preise wohl: Dürfen Wirte für das Glas Leitungswasser kassieren, und vor allem auch wie viel?

Bei allen in den letzten Jahren von den Testern der Arbeiterkammern angestellten Preisvergleichen liegt Tirol nicht nur bei den Kosten fürs Wohnen oder Treibstoffe im österreichischen Spitzenfeld, sondern auch bei den Preisen in der Gastronomie. Was sich allerdings seit Kurzem in etlichen Wiener Kaffeehäusern abspielt, hat sich zumindest bisher kein Tiroler Wirt oder Cafetier auch nur ansatzweise getraut. Bis zu 2,50 Euro müssen Gäste zahlen, wenn sie einen halben Liter Trinkwasser wollen, in einem Café sogar 3,60 Euro.

In Tirol hatte vor neun Jahren Stanglwirt Balthasar Hauser den Bann gebrochen und für heftige Diskussionen gesorgt, als er für allerdings eineinhalb Liter seines Kaiserwassers einen Euro verlangte, von dem dann wiederum ein Teil für karitative Zwecke gespendet wird. Einige Nachahmer hat der Stanglwirt gefunden, die meisten Wirte schenken Wasser aber (noch) gratis aus.

Was beim Wochenendtrip am Gardasee bis hin zum Urlaub nicht nur in Südeuropa anstandslos hingenommen wird, nämlich dass für Wasser am Tisch gezahlt werden muss (und oft auch noch fürs Gedeck), das führt in Tirol mit seinen 10.000 Trinkwasserquellen selbst oft zum Glaubenskrieg. Was fast gratis (umgerechnet um 0,05 Cent oder noch weniger je halbem Liter!) aus der Leitung kommt, das wollen viele hierzulande im Gasthaus nicht teuer bezahlen. Die Gastronomen argumentieren indes mit den Kosten für Dienstleistung, Personal oder Reinigung - vor allem bei Kunden, die nur Wasser und sonst nichts konsumieren wollen. Zumindest in diesem Fall ist ein Obolus verständlich. Es gilt aber für Wirte wie Gäste gleichermaßen, dass der Bogen eben nicht überspannt werden sollte.

