TIROLER TAGESZEITUNG "Leitatikel" Freitag, 19. Juli 2013, von Mario Zenhäsuern: "Wahlkampf ist Test für Schwarz-Grün"

Innsbruck (OTS) - Die kommenden Wochen stehen im Zeichen des Nationalratswahlkampfs. Da wird sich auch zeigen, was die junge Tiroler Regierungskoalition aushält, wenn es um das Einnehmen kontroverser Standpunkte geht.

In neun Wochen finden Nationalratswahlen statt. Der Wahlkampf ist noch nicht richtig auf Touren - ausgenommen vielleicht bei den Exoten unter den Kandidaten wie Frank Stronach und Co. Aber in den Parteizentralen wird natürlich bereits an ausgeklügelten Strategien gebastelt, um den politischen Gegner auszumanövrieren.

In den Überlegungen der Parteichefs dürfte auch Tirol eine bedeutende Rolle spielen. Die so genannten "swing states", die Wahlen entscheiden können, sind zwar ob ihres Bevölkerungsreichtums Ober-und Niederösterreich, eventuell auch noch die Steiermark, aber auch in Tirol gibt es Stimmen zu holen und zu verlieren. Wobei sich die politische Grundfärbung Tirols in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. In der ehemals konservativen Hochburg hat nicht erst seit der schwarz-grünen Landesregierung die politische Vielfalt Einzug gehalten. Wobei die größten Feinde der VP-Machthaber hierzulande traditionell im eigenen Lager zu suchen sind. Die Liste der Revoluzzer ist lang und reicht von Herwig van Staa über Fritz Dinkhauser bis aktuell zu Christine Oppitz-Plörer, um nur die erfolgreichsten zu nennen. Diese Absplitterungen haben dazu geführt, dass die ÖVP auch bei Nationalratswahlen Stimmen verlor und zuletzt (2008) gerade noch auf 31,11 Prozent kam.

Die SPÖ vermochte von dieser Situation nicht zu profitieren. Im Gegenteil: Die Sozialdemokraten haben seit 2003 keine Wahl mehr gewonnen. Auch die Freiheitlichen sind nach einem kurzen Zwischenhoch 2008 wieder zurückgefallen.

Zugenommen hat dafür das grüne Lager - wenn auch in erster Linie im städtischen Raum. In Innsbruck zum Beispiel ist die Umweltpartei seit den Landtagswahlen im April 2013 die Nummer eins. Landesweit kamen die Grünen zwar auf 12,59 Prozent und rangieren damit klar an dritter Stelle (hinter der ÖVP/39,35% und der SPÖ/13,72%), in den Gemeindestuben aber sind sie eher seltene Gäste.

Die Ausgangslage vor dem 29. September ist klar. Wenn es der ÖVP gelingt, einen Teil der zu den VP-Splittergruppen abgewanderten Stammwähler zurückzugewinnen, gibt es keinen Zweifel über den Wahlsieger in Tirol. SPÖ und Grüne werden allerdings nichts unversucht lassen, um genau das zu verhindern.

Die kommenden Wochen werden zur Bewährungsprobe. Nicht nur für Werner Faymann, Michael Spindelegger und Eva Glawischnig, sondern auch für die junge Regierungskoalition in Tirol.

