NEOS präsentiert Jugendkampagne am Badeschiff

"Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Mit der Präsentation der NEOS Jugendkampagne "TU WAS"

und einem anschließenden fototauglichen Aktionismus startet NEOS am 23.7. um 11h am Badeschiff in Wien einen bundesweiten Aufruf an alle Jungen, selbst aktiv zu werden.

Auch in den Bundesländern sind Aktionen geplant, etwa in Steiermark um 14 Uhr am Grazer Hauptplatz.

Anbei die bereits fixierten Termindetails.

NEOS präsentiert Jugendkampagne "TU WAS" (Wien) NEOS lädt alle Medienvertreter zur Präsentation und einem fototauglichen Aktionismus ein. Mit: Claudia Gamon (NEOS Kandidatin in Wien, Listenplatz 4) Niki Scherak (NEOS Spitzenkandidat in NÖ Matthias Strolz (NEOS Spitzenkandidat und Vorsitzender) Datum: 23.7.2013, 11:00 - 12:00 Uhr Ort: Badeschiff Wien Donaukanallände zwischen Schwedenplatz und Urania, 1010 Wien

NEOS präsentiert Jugendkampagne "TU WAS" (Graz) NEOS lädt alle Medienvertreter zur Präsentation und einem fototauglichen Aktionismus ein. Mit: Christoph Vavrik (NEOS Steiermark Spitzenkandidat) Manfred Schagerl (NEOS Kandidat und LIF Landessprecher Steiermark) Lukas Lerchner (NEOS Steiermark Listenplatz 3) Datum: 23.7.2013, 14:00 - 15:00 Uhr Ort: Hauptplatz Graz Hauptplatz 1, 8010 Graz

