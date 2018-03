FP-Stefan: Verschwendung auf hohem Niveau

Geld ohne Gegenleistung beim Justizzentrum Erdberg

Wien (OTS) - "Anscheinend lautet im Justizministerium das Motto, um Steuergeld ist mir nichts zu teuer" ärgerte sich der freiheitliche Justizsprecher NAbg. Mag. Harald Stefan angesichts eines Berichtes im ORF online.

Laut diesem wäre vor sechs Jahren ein neues Justizzentrum speziell für jugendliche Straftäter in Wien-Erdberg geplant gewesen. Gebaut wäre jedoch nie worden, dennoch hätte das Justizministerium 2011 eine Million Euro aus öffentlichen Geldern an die mit der Planung des Projektes betraute BIG überwiesen. Sozusagen als Vorauszahlung für die umfangreichen Planungen und den internationalen Architekturwettbewerb, wobei solche Zahlungen erst nach der Fertigstellung des Gebäudes Usus wären.

Diese Vorgänge würden eine sehr leichtfertigen Umgang seitens einiger Ministerien und Minister offenbaren, was eine schallende Ohrfeige für den österreichischen Steuerzahler bedeuten würde. Zu überprüfen wäre hier, was aus dieser Million in der BIG nun geworden wäre, wofür dieses Geld eigentlich verbraucht worden wäre.

Diesen doch recht ansehnlichen Betrag hätte man zweifellos viel sinnvoller verwenden können, zum Beispiel hätte man ihn dazu aufwenden können, um die Arbeit der Justizwachebeamten zu erleichtern. Möglichkeiten hätte es in diesem Ressort viele gegeben.

"Insgesamt zeigt dieser Vorfall jedoch wieder, wie sorglos SPÖ und ÖVP mit den Staatsressourcen umgehen und wie sehr sie dazu tendieren, die Steuergelder, die von den Bürgern schwer verdient wurden, einfach aus dem Fenster, oder der EU und anderen Profiteuren in den Rachen zu werfen, statt diese mit Umsicht zu verwenden", schloss Stefan.

