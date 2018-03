Bundesratspräsident Todt - Antrittsrede: Schwerpunkt bei älterer Generation und Direktwahl von BundesrätInnen

SPÖ-Bundesratsfraktionsvorsitzender plädiert für Verwaltungsreform, Bundesrats-Vorzugsstimmensystem und bessere Arbeitsbedingungen für Bundesräte

Wien (OTS/SK) - "Die Anliegen der älteren Generation, eine Verwaltungsreform, die Möglichkeit der Direktwahl von Bundesrätinnen und Bundesräten und verbesserte Arbeitsbedingungen", nannte Bundesratspräsident und SPÖ-Bundesratsfraktionsvorsitzender Reinhard Todt im Rahmen seiner Antrittsrede als die wesentlichsten Zielsetzungen für sein Amt als Präsident des Bundesrates. Das Bundesland Wien hat mit 1. Juli 2013 den Vorsitz im Bundesrat und der Landeshauptleute-Konferenz übernommen.****

Als wesentlichen Schwerpunkt seiner politischen Arbeit als Bundesratspräsident sieht Todt die Verbesserung der Bedingungen für die ältere Generation und ein gedeihliches Miteinander zwischen Jung und Alt. "Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, diese Personengruppe und deren Interessen zu unterstützen und auch voranzutreiben", betonte Todt und führte beispielsweise den Kampf gegen Armut und das Durchsetzen existenzsichernder sozialpolitischer Maßnahmen als zentrale Themen an.

Zum Thema Verwaltungsreform betonte der Bundesratspräsident, dass "der Bundesrat in seiner Funktion als Länderkammer seinen konstruktiven Beitrag" leisten müsse. Als ein "wichtiges politischen Anliegen" bezeichnete Todt die Schaffung eines Vorzugsstimmensystems für den Bundesrat. Dabei solle die Wahl der BundesrätInnen im Rahmen der jeweiligen Landtagswahlen auf einem eigenen Stimmzettel erfolgen. Die WählerInnen bei den Landtagswahlen haben damit die Möglichkeit Vorzugsstimmen zu vergeben und mehr Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundesrates zu nehmen. "Das würde eine Aufwertung des Bundesrates, einen weiteren Schritt in Richtung Demokratiereform und eine stärkere Verankerung in der Bevölkerung bedeuten", erläuterte der Bundesratspräsident.

Abschließend widmete sich Todt den Arbeitsbedingungen der BundesrätInnen und ortete "massiven Handlungsbedarf". Er verwies auf die bessere Ausstattung beispielsweise der EU-Abgeordneten, aber auch der Nationalräte und stellte fest, dass "die Rahmenbedingungen für die konstruktive Arbeit jedes einzelnen Bundesrates, jeder einzelnen Bundesrätin, verbessert werden müssen". Zum Abschluss wünschte sich der neue Bundesratspräsident eine "gedeihliche und aktive Zusammenarbeit aller Fraktionen im Bundesrat". (Schluss) kg/ah

