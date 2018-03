Edgar Mayer und Martin Preineder neue Stellvertreter von ÖVP-Bundesratsfraktionsobmann Gottfried Kneifel

Wahlen in der Fraktionssitzung der ÖVP-Bundesräte

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der heutigen Fraktionssitzung der ÖVP-Bundesräte wurden auf Vorschlag von ÖVP-Bundesratsfraktionsobmann Gottfried Kneifel die beiden ÖVP-Bundesräte Edgar Mayer und Martin Preineder einstimmig zu dessen Stellvertretern gewählt. Die Wahl war aufgrund des Ausscheidens des Tiroler Bundesrats Georg Keuschnigg und der niederösterreichischen Bundesrätin Bettina Rausch, die in den niederösterreichischen Landtag wechselte, notwendig geworden.

Der Vorarlberger Edgar Mayer ist seit 2004 im Bundesrat und war in der ersten Jahreshälfte 2013 Bundesratspräsident. Er wurde am 18. Oktober 1953 in Feldkirch geboren, wo er ab 1991 ÖAAB-Ortsobmann war. Seit 2012 ist er Landesobmann des ÖAAB Vorarlberg. 2009 wurde er Mitglied des Vorstandes der Arbeiterkammer Vorarlberg, 2011 Vizepräsident der Arbeiterkammer Vorarlberg. Beruflich ist Mayer seit 2006 Projektleiter (Strategie- und Projektmanagement) bei der Stadt Feldkirch.

Der niederösterreichische Landwirt Martin Preineder war bereits von 2002 bis 2003 im Bundesrat und ist es nun seit 2006 wieder. In der zweiten Hälfte 2010 war er Bundesratspräsident. Er wurde am 1. Mai 1962 in Wiener Neustadt geboren. Seit 1986 ist Preineder als selbständiger Betriebsführer tätig, im Jahr 1996 hat er seinen Betrieb auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Preineder ist zudem Obmannstellvertreter des Niederösterreichischen Bauernbundes. (Schluss)

