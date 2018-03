Rundes Jubiläum: 60 Jahre Feriencamp der SOS-Kinderdörfer am Caldonazzosee

Vom urigen Zeltlager anno 1953 zum internationalen Feriencamp für 1.500 junge Menschen aus ganz Europa

Caldonazzo/Innsbruck (OTS) - Im Sommer 1953 war SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner erstmals mit zwei Dutzend Kindern aus dem ersten SOS-Kinderdorf in Imst (gegr. 1949) an den Caldonazzosee gefahren. Die Kinder sollten ein paar unbeschwerte Ferienwochen verbringen, während die SOS-Kinderdorf-Mütter ihren Urlaub genießen und sich erholen konnten. Der See liegt malerisch eingebettet zwischen Wäldern und Bergen des Val-Sugana Tales, ca. 20 Kilometer von Trient entfernt. Die Gemeinde hatte von Anfang an ein offenes Ohr für Gmeiner und unterstützte ihn.

Vom urigen Zeltlager zum modernen Feriencamp

Die Kinder schliefen in einfachsten Zelten auf Strohsäcken, kochten am offenen Feuer und wuschen sich im See. Was auf einer Wiese klein begann, wurde zum Treffpunkt junger Menschen aus ganz Europa -im Schnitt der letzten Jahre waren es rund 1.500 Kinder und Jugendliche aus 12 bis 15 Ländern. Eines ist bis heute geblieben: Der "Zauber von Caldonazzo", der Baden, Spielen, Spaß haben oder Freunde finden bedeutet - und auch viele "Ehemalige" immer wieder nach "Caldo" zieht. Im Laufe der Jahre kamen weitere Gruppen aus ganz Österreich dazu sowie aus Deutschland, Frankreich und Italien, wo ebenfalls SOS-Kinderdörfer entstanden waren. Die Fläche des Feriendorfes wurde größer und größer, neben den Zeltplätzen wurden auch schlichte fixe Bungalows gebaut und die Infrastruktur laufend erweitert, von der Campküche und Kantine am See bis hin zur Krankenstation, von Sport und Freizeitplätzen bis zur großen Wasserrutsche im See.

Vielfältiges Freizeitangebot an Sport & Bewegung, Kreativität & Kunst

Freizeitpädagogische Teams sorgen für ein attraktives Sportprogramm mit Turnieren und Wettkämpfen im Fußball, Volleyball, Basketball, Schwimmen, Tischtennis, Leichtathletik etc. Outdoor-Aktivitäten, wie Mountainbike-Touren, Klettern und Bergsteigen sind ebenfalls sehr gefragt - oder Waldpädagogik, bei der die jungen Forscher viel Neues über Pflanzen und Tiere lernen. Kreativ-Ateliers fördern die schöpferischen und künstlerischen Potenziale der Kinder/Jugendlichen: Die Angebote reichen von Basteln (mit Holz, Ton, Draht, Stein, Ziegel etc.) und Malen (Seidentücher, Batiken) über Musik, Theater, Tanz und Kinderzirkus (Akrobatik, Jonglieren, Einradfahren) bis hin zu Qi Gong und Trommelkursen sowie der Gestaltung der Campzeitung "Caldo weekly".

Blitzlichter aus der Camp-Küche

Um den Hunger von 1.000 Personen zu stillen, braucht es: für Spaghetti 80 kg Nudeln, 180 Liter Sugo und 6 kg Parmesan; für Knödel 35 kg Knödelbrot und 350 Eier; für den Salat dazu 120 kg Gurken oder Tomaten und als Nachspeise z.B. 40 m Apfelstrudel oder 2.000 Kiacheln.

Geburtstagsfest am Samstag/Sonntag 20./21. Juli

Die Kinder und SOS-Kinderdörfer stehen im Mittelpunkt und tragen die Feierlichkeiten. Jedes Kinderdorf bietet ein eigenes kulturelles, musikalisches oder gastronomisches Angebot. Begegnung, Austausch und Miteinander über Grenzen hinweg ist die Devise. Samstag gegen 20 Uhr wird der frühere langjährige pädagogische Leiter Otmar Czihak in Bild und Ton über die Geschichte des Feriencamps informieren. Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen Gottesdienst und anschließend Grußworte, u.a. von Helmut Kutin, Präsident von SOS-Kinderdorf Österreich, der als eines der ersten Kinder aus dem SOS-Kinderdorf Imst die Anfänge des Feriendorfes und Weiterentwicklung bis heute erlebte. Auch sein Nachfolger als Präsident von SOS-Kinderdorf International, Siddharta Kaul, wird anwesend sein - genauso wie viele ehemalige SOS-Kinderdorf-Kinder, Dorfleiter und Verantwortliche früherer Jahrzehnte.

Mehr Infos, eine Bildergalerie und kurzes Video auf (Startseite von): www.sos-kinderdorf.at

