Sommer-Bergbahnen: Boom bei Gästenachfrage und Mitgliederanzahl dank konsequenter Angebots-Erlebnisstrategien

WKÖ-Fachverbandsobmann Hörl: Innovative Sommer-Angebote sichern nachhaltigen Erfolg

Wien (OTS/PWK536) - Die Strategietagung der Besten

Österreichischen Sommer-Bergbahnen (9. - 11. Juli 2013 in Tirol) bestätigt: Kluge Sommer-Seilbahnstrategien stellen einen anhaltenden Boom der Gästenachfrage sicher. Und es sind die konsequent umgesetzten Angebots-Erlebnisstrategien, die den Erfolg im internationalen Wettbewerb um Gäste sicherstellen. Zusätzlich zur Gästenachfrage boomt auch das Interesse der heimischen Seilbahnbranche, Mitglied der Erfolgsgruppe "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" zu werden: Zu den derzeit 42 Mitgliedern dürften 2014 zumindest vier weitere hinzukommen. Und das bestehende Mitglied Schmittenhöhe plant als erste Bergbahn die zusätzliche Zertifizierung mit dem Schwerpunktangebot "Kunst & Kultur".

Ergebnisse der Strategietagung im Zillertal und in Alpbach

"Die heimischen Bergbahnen, die innovativ-eigenständige und qualitätsgeprüfte Erlebnisse am Berg bieten, freuen sich über einen lang anhaltenden Boom der Gästenachfrage. Seit 2001 stieg die Anzahl der Sommer-Gäste um bis zu 13% pro Jahr", betont Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs. "Um dieser Nachfrage -auch 2012 gab es ähnliche Steigerungen - langfristig gerecht zu werden, sind klare Sommer-Angebotsstrategien gefordert. Um im internationalen Erlebnis-Wettbewerb um Gäste erfolgreich zu sein, gilt es, konsequent an einer Schärfung der Angebote zu arbeiten", soweit die zentralen Erkenntnisse der Strategietagung der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen, die von 9. bis 11. Juli 2013 im Zillertal und in Alpbach in Tirol stattfand.

50 führende Sommer-Bergbahner in Tirol - voraussichtlich vier neue Mitglieder

Insgesamt 50 Seilbahnmanager aus ganz Österreich diskutierten von 9. bis 11. Juli 2013 Zukunftsstrategien des Seilbahnen-Sommers am Berg und besuchten drei beispielhafte Mitglieder: Den Hintertuxer Gletscher mit dem Natur-Eis-Palast. Den Genuss-Berg Ahorn mit Österreichs größter Gondel (160 Personen je Gondel) und dem Panorama-Restaurant "Freiraum" in der Ahorn-Bergstation. Und das Alpbacher "Lauserland" als Familien-Natur-Erlebnisparadies.

Erstmals mit dabei waren auch vier voraussichtlich neue Mitglieder der derzeit 42 Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Die Bergbahnen Nauders (T), die Bergbahnen Steinplatte (T), die Montafoner Kristbergbahn Silbertal (Vb) und die Goldeck Bergbahnen (K) unterziehen sich nun dem strengen Zertifizierungsprozess, der Voraussetzung ist, um Teil des Zusammenschlusses der herausragendsten heimischen Sommer-Bergbahnen zu werden. Überdies plant das bestehende Mitglied Schmittenhöhe als erstes Unternehmen die zusätzliche Zertifizierung mit der Schwerpunktspezialisierung "Kunst & Kultur".

Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen - eine Erfolgsgeschichte seit 2001

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen sind seit ihrer Gründung im Jahr 2001 eine bis heute in den Alpen einzigartige Erlebnis- & Qualitätsinitiative. Alle Mitglieder haben sich umfassenden Kriterien verschrieben, die im Rahmen eines Zertifizierungs- und Prüfungsverfahrens alle drei Jahre genau überprüft werden. Jedes der Unternehmen garantiert zusätzlich zu erfüllten Basiskriterien zumindest eine Erlebnis-Spezialisierung mit umfassendem Angebot - etwa Abenteuer, Familie, Genuss oder Panorama & Naturerlebnis.

Im Gründungsjahr 2001 starteten die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen mit insgesamt 7 Mitgliedern. Heute stehen den Gästen 42 Themenberge in Tirol (19), Salzburg (12), Vorarlberg und Kärnten (je 4) sowie der Steiermark (3) zur Verfügung.

Erlebnis-Angebote sorgen für überdurchschnittlichen Erfolg

Dank ihrer Erlebnis-Angebote sind die Mitglieder der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen im Sommer noch deutlich erfolgreicher als die heimische Seilbahnbranche insgesamt. Das geht aus einer umfassenden Analyse hervor, die von "con.os" Tourismus Consulting erstellt wurde.

So stieg bei den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen die Anzahl der Sommer-Gäste seit 2001 jährlich um bis zu 13%. Die Menge der Sommer-Gäste liegt bei Mitgliedsbetrieben beinahe doppelt so hoch (113.000 Sommer-Göste) als im Branchenschnitt (58.000 Gäste). Bei den Sommer-Umsätzen zeigt sich das gleiche Bild. Die Umsätze von Mitgliedsbetrieben der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen liegen bei durchschnittlich EUR 1,2 Mio. je Unternehmen, das ist mehr als doppelt so viel wie bei nicht-zertifizierten Seilbahnunternehmen (EUR 548.000,--). Auch bei der Saisondauer schaffen die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen mit 155 Betriebstagen ebenfalls deutlich bessere Werte als der Branchendurchschnitt (130 Tage). Wie positiv sich die Spezialisierung auswirkt, zeigt die Verteilung der Marktanteile: Die 42 Themenberge stellen 20% aller Seilbahnunternehmen mit Sommerbetrieb dar, verzeichnen aber 35% der Sommergäste und machen sogar 40% der Sommerumsätze der Branche.

Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen - DIE FAKTEN

- Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen sind eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen der Wirtschaftskammer Österreich

- Die Gruppe ist für jedes österreichische Seilbahnunternehmen offen, das die umfassenden Kriterien erfüllt und sich entsprechend zertifizieren lässt

- Gründungsjahr 2001 mit insgesamt 7 Mitgliedern

- Heute: 42 Themenberge sind Mitglieder

- Bundesländer-Verteilung: Tirol (19), Salzburg (12), Vorarlberg & Kärnten (je 4), Steiermark (3)

- 4 Erlebnis-Spezialisierungen (insgesamt 46 weil mehrere Spezialisierungen je Mitglied möglich sind):

Abenteuer (5x)

Familie (30x)

Genuss (3x)

Panorama & Naturerlebnis (8x)

- Bergsommer Nachfrage-Boom bei Mitgliedern der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen seit der Gründung 2001:

Jährlich bis zu 13% Steigerung der Sommer-Gäste

Heute durchschnittlich 113.000 Sommer-Gäste je Mitglied

- Deutliche Sommer-Saisonverlängerung

- Zahlreiche neue Sommer-Arbeitsplätze (Ganzjahres-Mitarbeiter)

- Web: www.sommer-bergbahnen.at

