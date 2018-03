SWV-Baxant: ÖVP missbraucht Wirtschaftskammer für populistische Eigenpropaganda

Baxant zu Vermögenssteuer: "97 Prozent der KMU nicht betroffen!"

Wien (OTS) - "Mit der Verbreitung von Fehlinformationen setzt die ÖVP offenbar auf einen plumpen populistischen Wahlkampf, der noch dazu auf dem Rücken der Kammermitglieder ausgetragen werden soll. Damit muss Schluss sein! Die ÖVP muss aufhören, die Wirtschaftskammer für ihre populistische Propaganda zu missbrauchen. Frau Präsidentin Jank ist aufgefordert, sich vor unsere Kammermitglieder zu stellen und einen solchen Missbrauch zu verhindern, anstatt mitzuspielen!", kritisiert SWV-Wien-Direktor LAbg. GR Peko Baxant, BA, die aktuellen Aussendungen der Wirtschaftskammer.***

"Die Wiener Wirtschaftskammer wurde anscheinend seitens der ÖVP dazu genötigt, eine kostenintensive Propaganda zu konzipieren und an über 100.000 Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu versenden. In diesen Pamphleten wird allen Ernstes behauptet, dass eine Vermögenssteuer vor allem klein- und mittelständische Betriebe treffen würde. Diese Behauptungen sind schlicht und ergreifend falsch. Die Wahrheit ist: Bei einer Vermögenssteuer auf Unternehmen mit einem Freibetrag von 1 Million Euro wären laut KMU Forschung Austria - bezogen auf alle KMU - weniger als 3 Prozent der Unternehmen von einer solchen Steuer betroffen."

SWV-Baxant weiter: "Eine gesunde Wirtschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Dank maßgeschneiderter Programme, einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und klugen Investitionen in Ausbildung, Infrastruktur, Wohnbau uvm. ist es uns in Wien auch in Krisenzeiten gelungen, ein hohes Ausbildungsniveau halten zu können, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wiener Wirtschaft anzukurbeln. Damit Wien auch in Zukunft diesen Qualitätsstandard halten kann, ist es seitens der öffentlichen Hand notwendig, weiter zu investieren. Hierfür braucht es eine faire und effiziente Abgabenpolitik. Es braucht eine Umverteilung der Lasten. Der Faktor Arbeit muss entlastet werden, demgegenüber muss die kleine Gruppe der wirklich Vermögenden in Österreich einen gerechten Beitrag leisten - im Interesse der Eine-Person-Unternehmen (EPU) sowie klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU). Es geht einzig und allein um die Frage der Steuergerechtigkeit in einer gesunden Wirtschaft."

Baxant abschließend: "Die Wirtschaftskammer ist die Interessenvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer und darf sich derartigem Missbrauch seitens der ÖVP nicht hingeben."

(Schluss)

