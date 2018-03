Zum Jahrestag der Ereignisse im Kaukasus im August 2008

Wien (OTS) - Der Jahrestag der tragischen Ereignisse im Kaukasus rückt näher. Die georgischen Streitkräfte haben in der Nacht auf den 8. August 2008 auf Befehl des Präsidenten Georgiens M. Saakaschwili einen groß angelegten Angriff auf Südossetien gestartet, im Zuge dessen die Stadt Zchinwali mit schwerer Artillerie und Raketenwerfern unter Beschuss genommen wurde. Hunderte friedlicher Zivilisten sind dieser militärischen Operation von beispielloser Grausamkeit zum Opfer gefallen. Angehörige der russischen Friedenstruppen wurden dabei ebenfalls getötet. Bereits im Jahre 2004 haben militärische Einheiten M. Saakaschwilis den Versuch unternommen, Zchinwali militärisch zu erobern. Im Juli 2006 sind georgische Truppen unter Verletzung der bestehenden Vereinbarungen zur Konfliktbeilegung im Kodori-Tal in Abchasien einmarschiert. Die Russische Föderation sah sich deshalb im Jahre 2008 gezwungen, dem abenteuerlichen Regime von M. Saakaschwili mit militärischen Mitteln entschlossen entgegenzutreten. Diese Entscheidung war rechtmäßig und wurde im Bewusstsein der moralischen Pflicht getroffen, die Menschen gegen barbarische militärische Aktionen in Schutz zu nehmen.

Der Angriff der Truppen M. Saakaschwilis im August 2008 auf Südossetien sowie die Vorbereitung einer ähnlichen Operation gegen Abchasien, die den Höhepunkt der langjährigen Politik in Tiflis markierten, gewaltsam gegen diese zahlenmäßig kleinen Völker der Region vorzugehen, haben ihnen keine andere Wahl gelassen, als ihre Sicherheit und ihr Existenzrecht im Wege der Selbstbestimmung als unabhängige Staaten zu gewährleisten.

Die Russische Föderation, sich nach den Provisionen der UNO-Karta, der UN Erklärung vom 1970 über die Gründsetzen des Völkerrechts betreffend die freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten, des OSZE Helsinki Schlüsselaktes von 1975 und anderen grundlegenden internationalen Dokumenten gerichtet, hat Südossetien und Abchasien aufgrund friedliche Willenserklärung deren Völkern anerkannt.

Die Anerkennung der Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens war ein vernünftiger Schritt der Regierung der Russischen Föderation und unterliegt kein Widerruf. Diese prinzipielle Position wurde mehrmalig durch russische Seite bestätigt, darunter im Kontext der jetzigen Änderungen der Beziehungen zwischen Russland und Georgien.

Beide jungen Republiken gehen voller Zuversicht in Richtung der staatlichen Entstehung, Wiederherstellung der Wirtschaft und des Soziallebens unter Friedensverhältnissen. Die Auswirkungen der vieljährigen erdrosselten Blockade durch Georgien werden überwunden. Russland leistet den neuen Kaukasischen Republiken riesigen Beistand, bildet vertragrechtliche Basis der zwischenstaatlichen Beziehungen mit ihnen. Abchasien und Südossetien bringen in Gang und entwickeln vielseitige Beziehungen zur Aussenwelt. Russland begrüsst das angefangene Verfahren der internationalen Anerkennung der jungen Kaukasischen Republiken. Wir sind überzeugt, dass die fortschreitende Einbeziehung der zwei neuen Staaten in die Weltgemeinschaft weitergehen wird.

Rückfragen & Kontakt:

Botschaft der Russischen Föderation in der Republik Österreich

Dr. Alan Tuaev, Leiter des Pressereferates,

Tel.: 01/712-12-29, E-Mail: info @ rusemb.at

http://austria.mid.ru