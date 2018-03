ARBÖ: Heute startet Foto.contest auf www.arboe-rad.at

Schönstes Bike-Pic auf ARBÖ.rad-Facebook-Seite hochladen und tolle Preise gewinnen

Wien (OTS) - Heute startet auf der große ARBÖ.rad-Foto.contest. Unter dem Motto "Like your bike" sind alle aufgefordert mitzumachen! Egal, ob man selbst am Bike sitzt, oder ein echter Schnappschuss von einem originellem Fahrrad gelungen ist, hier sind alle Fotos mit Rad willkommen.

Per Uservoting werden die besten Fotos bestimmt - die Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen. Bis 31.August hat man Schaffensfreiheit, da endet nämlich der Foto.contest. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Wien-Wochenende inklusive Leihrad, einen Rad-Computer und Cafissimo-Kaffeemaschinen.

Alle Infos zum Foto.contest findet man unter www.arboe-rad.at/foto bzw. unter www.facebook.com/arboe.rad.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Rad Abteilung

Mag. Lisa Miletich

Tel.: (++43-1) 891 21-214

mailto: lisa.miletich @ arboe.at

http://www.arboe-rad.at