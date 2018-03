Neues Volksblatt: "Machterhalt" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 12. Juli 2013

Linz (OTS) - Alle anderen sind schuld. Zuerst wurde die Stadt Linz von der Bawag beim Swap-Geschäft über den Tisch gezogen, aber natürlich ohne Zutun der verantwortlichen Politiker, und jetzt erdreistet sich die Staatsanwaltschaft auch noch, eine Anklage gegen SPÖ-Finanzstadtrat Johann Mayr und den früheren Finanzdirektor zu Papier zu bringen. "Dürftig begründet" sei die Anklage, so SPÖ-Landeschef Josef Ackerl gegenüber Medien, ein "rechtsstaatlicher Tiefpunkt" sei sie, legte Mayrs Anwalt gestern nach. Selbstverständlich gilt für Mayr die Unschuldsvermutung, bis die Sache ein juristisches Ende gefunden hat. Allerdings gibt es neben dem strafrechtlichen auch den politischen Aspekt. Dass Mayr als der für die Finanzen verantwortliche Politiker untragbar geworden ist, wissen offenbar außerhalb der SPÖ alle. Lediglich die "Linzpartei", wie sich die Genossen nennen, sieht in der Swap-Affäre keinen Anlass für einen Rücktritt. Dass man jetzt den Ball an die Partei-Gremien weiterspielt, die halt urlaubsbedingt nicht umgehend tagen könnten, beweist erneut fehlendes Gespür. Für den schlichten Satz "Ich trete zurück" braucht man keine langen Sitzungen. Die Wahrung der Interessen der Stadt Linz werde im Mittelpunkt allfälliger Besprechungen stehen, so der Linzer SPÖ-Geschäftsführer. Jedoch: Den Unterschied zwischen den Interessen der SPÖ Linz und der Stadt Linz hat die "Linzpartei" längst auf dem Altar des Machterhalts geopfert.

