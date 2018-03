Hilfswerk schreibt 15. Journalistenpreis aus

Ausgezeichnet werden journalistische Beiträge aus den Bereichen Pflege, Betreuung, Kinder, Soziales

Wien (OTS) - Das Hilfswerk schreibt zum 15. Mal einen Journalistenpreis aus. Eingereicht werden können Berichte, Reportagen und Features, die sich mit Themen aus aus den Bereichen Pflege, Betreuung, Kinder, Soziales beschäftigen. Die Beiträge müssen einen eindeutigen Österreich-Bezug haben und zwischen dem 1. Jänner und 31. Dezember 2012 in einem periodischen österreichischen Printmedium oder Online-Portal) publiziert oder von einem österreichischen TV-oder Radio-Sender ausgestrahlt worden sein.

Ausgezeichnet werden Journalist/innen, die durch den Innovationsgrad des Themas, die Originalität des Zugangs, die zielgruppenadäquate Aufbereitung und durch ihr laufendes Engagement in den genannten Bereichen die Anliegen österreichischer Non-Profit-Organisationen und sozialer Dienstleistungsunternehmen unterstützen.

In den Kategorien "Print", "Radio" und "TV" wird je ein Sieger oder eine Siegerin von einer unabhängigen Jury ermittelt. Diese drei Sieger/innen erhalten jeweils Euro 1.500,-- Preisgeld. Text-Beiträge auf Online-Portalen werden in der Kategorie "Print" gewertet, Video-Beiträge in der Kategorie "TV".

Themenrelevanz haben beispielsweise Fragen der Jugend- und Familienwohlfahrt, (außerfamiliäre) Kinderbetreuung, Lern- und Berufsbegleitung, Problembereiche älterer und pflegebedürftiger Menschen, Problembereiche von Menschen mit Behinderungen, (pflegende) Angehörige, Pflege- und Betreuungsdienste, Nachbarschaftsarbeit, Freiwilligenarbeit, Arbeit von NGOs etc.

Die Bewerbungen sind in zweifacher Ausfertigung der Textdokumente Kopie des Zeitungsausschnitts oder pdf-Dokument), Tondokumente (MP3 auf CD) oder Filmdokumente (Video-DVD) bis 30. August 2013 an das Hilfswerk Österreich, 1070 Wien, Apollogasse 4/5 zu richten. Um das journalistische Engagement im Sozial- und Gesundheitsbereich zu dokumentieren, wird um die schriftliche Erwähnung von mindestens zwei weiteren Beiträgen gebeten. Die Preisverleihung findet am 28. November 2013 im Rahmen der Hilfswerk-Gala im Wiener Haus der Industrie statt.

Der Jury gehören Redakteur/innen von Tages- und Wochenzeitungen, dem ORF sowie Vertreter/innen von Wissenschaft und Bildung an. Die Mitglieder der Jury sind hinsichtlich Bewertung der Arbeiten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Rechtsweg ist bei der Entscheidung der Jury nicht vorgesehen.

Im Vorjahr gewannen Benedikt Narodoslawsky (Datum) in der Kategorie "Print", Ursula Scheidle und Arno Aschauer (ORF, Ö1) in der Kategorie "Radio" und Julia Kovarik (ORF, Am Schauplatz) in der Kategorie "TV".

Die Ausschreibung für den 15. Journalistenpreis steht auf www.hilfswerk.at im Bereich "Presse" zum Download bereit.

