TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 11. Juli 2013 Von Wolfgang Sablatnig - Der zweite Anlauf ist zu spät

Innsbruck (OTS) - Utl: Warum Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) durch die Vergewaltigungen in der Jugendhaft nur verlieren konnte. Wie sie zusätzlich alles falsch gemacht und ihre Position für die nächste Regierungsbildung noch geschwächt hat.

Wenn ein Bursch im Gefängnis einen anderen mit einem Besenstiel vergewaltigt, ist das für die Verantwortlichen des Strafvollzugs eine Katastrophe. Die Tat ist grauslich und brutal, das umso mehr, als das Opfer in der Obhut des Staates war. Und jeder in der Hierarchie bis hinauf zur politisch zuständigen Justizministerin kann nur versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten - den persönlichen Schaden als Ressortchefin, aber auch den Schaden für das System Justiz.

Beatrix Karl (ÖVP) hat bei diesem Krisenmanagement versagt. In einer ersten Reaktion hat die Ministerin versucht, Qual und Demütigung des Jugendlichen vor einem scheinbar sachlichen Hintergrund darzustellen. In vielen Punkten hat sie dabei vermutlich sogar Recht. Es sind nun einmal meist schwierige Jugendliche, die in Haft landen. Auch hat sie erreicht, dass die Justiz vom Aufnahmestopp im öffentlichen Dienst ausgenommen ist. Und tatsächlich können die Beamten nicht jeden Ort im Gefängnis lückenlos überwachen.

Das alles ändert jedoch nichts daran, dass Karl politisches und vor allem menschliches Gespür vermissen ließ: Einem Fall wie der Vergewaltigung eines Jugendlichen darf sie nicht mit anonymen und scheinbar neutralen Zahlen begegnen. Und schon gar nicht darf sie anmerken, dass im Gefängnis keine "paradiesischen Zustände" herrschen. Im Mittelpunkt hat der betroffene Bursch zu stehen. Und so sehr er mutmaßlich Täter ist, sonst wäre er nicht in Untersuchungshaft gelandet: In diesem Moment ist er Opfer und sonst gar nichts.

Beatrix Karl hat einen zweiten Anlauf gebraucht, um ihren eigenen Umgang mit dem Fall auf neue Beine zu stellen. Es war nicht das erste Mal: Auch den Plan für eine Ausweitung der Diversion auf Korruptionsfälle hat sie zuerst verteidigt und dann zurückgezogen, ebenso die Aufweichung des Berufsgeheimnisses von Rechtsanwälten und Journalisten.

Vor der Koalitionsbildung nach der September-Wahl muss sich Karl daher die Frage gefallen lassen, ob sie ihrem Amt auch in schwierigen Zeiten gewachsen ist. Denn zu den Aufgaben eines Regierungsmitglieds gehört nicht nur, das Richtige zu sagen, sondern dabei auch den richtigen Ton zu finden - und das nicht erst im zweiten Anlauf.

In der Justizpolitik mag es vielleicht schwieriger sein, den schmalen Grat zwischen Rechtsstaatlichkeit und persönlicher Betroffenheit zu beschreiten. Diesen Weg zu finden macht aber den Erfolg eines Politikers aus.

