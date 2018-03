OeNB: Moderater Aufschwung nach einjähriger Stagnationsphase

Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom Juli 2013

Wien (OTS) - Österreichs Wirtschaft lässt gerade eine einjährige Stagnationsphase hinter sich. Die Belebung der Wirtschaft fällt im Gegensatz zu früheren Aufschwungsphasen jedoch sehr moderat aus. Gemäß den Ergebnissen des OeNB-Konjunkturindikators wird die österreichische Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2013 mit +0,2% bzw. +0,3% gegenüber dem Vorquartal deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 0,5% wachsen. Trotz der schwachen Konjunkturaussichten sind die Prognoserisiken nach unten gerichtet. Im Falle einer Verschärfung der Rezession im Euroraum oder einer Verschlechterung der Konjunktur in großen aufstrebenden Volkswirtschaften wie China könnte sich die Stagnation der österreichischen Wirtschaft auch zur Jahresmitte 2013 fortsetzen. Im Vergleich zur letzten Veröffentlichung des OeNB-Konjunkturindikators wurde die Prognose für das zweite Quartal 2013 geringfügig um 0,1 Prozentpunkt nach unten revidiert. Für das Gesamtjahr 2013 erwartet die OeNB weiterhin ein Wachstum von 0,3%.

Österreichs außenwirtschaftliches Umfeld bleibt schwierig und sehr heterogen. Während die Erholung in den USA und Japan an Fahrt gewinnt und China trotz Schwierigkeiten am Finanzmarkt weiterhin recht kräftig wächst, sind die Wachstumsaussichten für Europa sehr gedämpft. Wichtige Absatzmärkte wie Italien, Ungarn, Tschechien oder Slowenien stecken in einer Rezession. Für das erste Quartal 2013 zeigen die Außenhandelsdaten eine seit mehr als einem Jahr anhaltende Stagnation der österreichischen Güterexporte. Der OeNB-Exportindikator lässt für das zweite Quartal keine Besserung erwarten. Angesichts fehlender außenwirtschaftlicher Impulse bleibt auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen gering. Die schwache Reallohnentwicklung lässt trotz positiven Beschäftigungswachstums nur eine moderate Steigerung der privaten Konsumausgaben zu. Die steigende Arbeitslosigkeit führt zudem zu vermehrtem Vorsichtssparen.

Vor diesem Hintergrund dürfte die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal 2013 noch sehr verhalten gewesen sein. Das prognostizierte Wachstum von 0,2% ist zum Teil auf wetterbedingte Aufholeffekte nach dem kalten Winter zurückzuführen und überzeichnet die zugrundeliegende Wachstumsdynamik. Die zuletzt in den Vertrauensindikatoren sichtbare zaghafte Stimmungsaufhellung sowie die Verbesserung einiger realwirtschaftlicher Indikatoren wie der Industrieproduktion signalisieren jedoch eine leichte Beschleunigung des Wachstums ab der Jahresmitte. Mit einer Quartalswachstumsrate von 0,3% bleibt das Wachstum aber auch zu Beginn der zweiten Jahreshälfte schwach. Ausgehend von der niedrigsten Arbeitslosenquote in der gesamten EU (Mai 2013: 4,7%) muss daher in den nächsten Monaten mit steigenden Arbeitslosenzahlen gerechnet werden. Der Aufschwung bleibt insgesamt sehr verhalten und es bestehen weiterhin beträchtliche Abwärtsrisiken.

Die nächste Veröffentlichung des OeNB-Konjunkturindikators ist für September 2013 vorgesehen.

Herausgeber:

Oesterreichische Nationalbank

Referat Pressestelle

Tel.: (+43-1) 404 20-6666

http://www.oenb.at

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

Tel.: (+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at