Endlich: Auch Bauarbeiter erhalten Schwerarbeitspension

Überbrückungsmodell für Bauarbeiter im Nationalrat beschlossen - Bausozialpartner: "Meilenstein in der Sozialpolitik"

Wien (OTS/PWK508) - Ein Überbrückungsgeld bis zur Schwerarbeitspension gibt es ab Jänner 2015 für Bauarbeiter ab dem 58. Lebensjahr, welche gesundheitsbedingt keine Beschäftigung mehr finden und mindestens 43 Versicherungsjahre vorweisen können. Finanziert wird das Modell zum größten Teil von der Baubranche selbst in Form von Beiträgen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Das Überbrückungsmodell wurde mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, GRÜNEN, Team Stronach und BZÖ im Nationalrat beschlossen.

"Mit dem Überbrückungsgeld zeigt die Bauwirtschaft sozialpolitische Verantwortung. Dieser Regelung gingen zahlreiche Gespräche, intensive Verhandlungen und viel Überzeugungsarbeit voraus. Die Bausozialpartnerschaft hat sich einmal mehr bewährt", freuen sich die Bausozialpartner, Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel und der Vorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz, Abg. z. NR Josef Muchitsch.

"Viele Bauarbeiter sind gesundheitlich nicht in der Lage, bis zum Erreichen der Schwerarbeits- bzw. Alterspension im Job durchzuhalten und scheiden vor dem 60. Lebensjahr aus dem Erwerbsleben aus. In der Folge beziehen viele von ihnen eine Invaliditätspension oder werden zwischen Arbeitsamt und Krankenstand hin und her geschoben. Gegen diese inakzeptable Situation haben die Bausozialpartner ein Überbrückungsmodell für Bauarbeiter ausgearbeitet. In diesem Modell sollen die Bauarbeiter bis zu zwei Jahre in einem Beschäftigungsverhältnis bleiben. Die Kosten für das Überbrückungsgeld trägt zum größten Teil die Baubranche selbst", so Muchitsch über diesen sozialpolitischen Meilenstein.

Zahlreiche Vorteile für alle Beteiligten

Die Vorteile liegen auf der Hand: "Das Überbrückungsgeld ist eine sozial verträgliche Lösung für langgediente Mitarbeiter. Die öffentliche Hand wird nicht belastet, denn das Gegenteil ist der Fall: AMS-Budget, Pensionsversicherungen und das Bundesbudget werden entlastet, da keine Arbeitslosengelder und Pensionszahlungen anfallen. Der Bezieher von Überbrückungsgeld ist nicht arbeitslos und wird als Dienstnehmer behandelt, was wiederum bedeutet, dass während des Bezugs von Überbrückungsgeld auch tatsächlich Lohnsteuer und Sozialversicherungs-Beiträge abgeliefert werden", erklärt Frömmel.

Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Die Kosten für das Überbrückungsgeld werden durch einen Lohnzuschlag, den die Arbeitgeber für jeden Arbeitnehmer zu entrichten haben, finanziert. Der Zuschlag beträgt 1,5 Stundenlöhne je Beschäftigungswoche (das entspricht etwa 18 Euro pro Arbeitnehmer pro Woche). Dieses Volumen beträgt in etwa 100 Millionen Euro pro Jahr. Der Lohnzuschlag wird über die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) eingehoben und von dieser administriert. Den durch das Überbrückungsgeld entstandenen Mehrkosten für die Arbeitgeber stehen Maßnahmen gegenüber, welche die Lohnnebenkosten verringern, wie z.B. beim Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie bei den Überstundenzuschlägen.

Anspruch auf Überbrückungsgeld

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Überbrückungsgeldes sind ein Mindestalter von 58 Jahren und mindestens 43 Versicherungsjahre. Des Weiteren müssen mindestens 10 Jahre BUAG-Beschäftigung nach dem 40. Lebensjahr sowie in den letzten 2 Jahren vor Eintritt in das Überbrückungsgeld mindestens 30 Wochen Beschäftigung am Bau vorliegen. Die Höhe des monatlichen Überbrückungsgeldes beträgt durchschnittlich 2.025 Euro brutto und entspricht dem kollektivvertraglichen Monatslohn des letzten aktiven Beschäftigungsmonats. Die Bausozialpartner rechnen mit rund 1.700 anspruchsberechtigten Bauarbeitern pro Jahr.

Überbrückungsgeld ist aber keine Flucht in den "Vorruhestand" Ganz im Gegenteil. Für alle Bauarbeiter, welche das Überbrückungsgeld nicht nutzen müssen, gibt es einen finanziellen Bonus. Auch für Firmen, welche Bauarbeiter mit über 43 Versicherungsjahren beschäftigen, gibt es Bonuszahlungen. Dabei erhält der Arbeitnehmer im Falle der Nichtinanspruchnahme des Überbrückungsgeldes beim Pensionsantritt eine Prämie von 35 Prozent des Überbrückungsgeldes. Das entspricht rund 700 Euro brutto im Monat. Der Arbeitgeber erhält 20 Prozent und somit rund 400 Euro brutto monatlich. Diese Überbrückungsabgeltung tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

"Insgesamt verbilligt die Prämie das System, weil sie weniger Kosten verursacht als der Bezug des Überbrückungsgeldes", so Frömmel.

"Ziel ist es, das Modell nach dem Start mit einem Überbrückungsjahr auf zwei Jahre auszubauen", ergänzt Muchitsch.

Auflösungsabgabe kommt für Arbeitgeber nicht zum Tragen

Die Bauunternehmen haben die Auflösungsabgabe in der Höhe von 113 Euro bei Kündigung nicht abzuführen. Stattdessen gibt es eine Ersatzleistung seitens der BUAK an die Arbeitsmarktverwaltung.

"Die Abfuhr der Auflösungsabgabe durch die BUAK war für uns ein wesentlicher Punkt. Da die Bauwirtschaft eine saison- und witterungsabhängige Branche ist, wären die Mehrkosten durch die Einführung der Auflösungsabgabe ohnehin entstanden", zeigt sich Frömmel auch mit dieser Regelung zufrieden.

"Mit dem Überbrückungsgeld zeigt die Bauwirtschaft sozialpolitische Verantwortung. Damit wurde eine Lösung gefunden, von der alle Beteiligten profitieren", so Muchitsch und Frömmel abschließend. (PM)

