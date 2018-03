FPÖ-Gradauer: Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013 - Entschließungsantrag eingebracht

Novelle soll Pensionsregelung schwerstbehinderter Menschen verbessern

Wien (OTS) - Einen tragischen Anlassfall schilderte heute der freiheitlichen Budgetsprecher NAbg. Alois Gradauer in der Debatte zum Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013. Bei einem jungen Mann aus seinem Bezirk Linz-Land sei nach der Handelsschule eine unheilbare und schwere Erkrankung diagnostiziert worden. Anfangs sei noch eine geringfügige Beschäftigung im elterlichen Betrieb möglich gewesen, seit 1998 sitze der Mann im Rollstuhl. Die Eltern hätten die Selbstversicherung weiter nach § 19a ASVG einbezahlt und nach 64 Beitragsmonaten einen Antrag auf Invaliditätspension gestellt. Dieser sei aber abgelehnt worden, weil bei einer originären - schon in das Versicherungsverhältnis eingebrachter Arbeitsunfähigkeit - Erkrankung die Selbstversicherungsmonate nicht zählen würden. "Also auch freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse zählen nicht", stellte Gradauer fest.

Erst seit 2004 sei es für behinderte Menschen, die trotz massiver gesundheitlicher Einschränkungen den Einstieg in den Erwerbsprozess erfolgreich bewältigt haben möglich, eine Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit zu erlangen. "Aufgrund des Bemühens der Volksanwaltschaft wurde durch eine Gesetzesänderung eine Öffnung dieser Regelung für schwerstbehinderter Menschen vorgenommen, allerdings unter der unabdingbaren Voraussetzung, dass jemand zumindest 120 Monate lang in der Lage war, durch eine eigene Arbeit Beiträge zur Pension zu entrichten", so Gradauer. Für viele behinderte Menschen ist aber nach wie vor ein Erlangen der Invaliditätspension nicht möglich", erläutert Gradauer und bringt daher einen Entschließungsantrag ein.

"In dem heute von der FPÖ eingebrachten Entschließungsantrag wird der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine Novellierung beinhaltet, wonach auch das Vorliegen von Beitragsmonaten der Selbstversicherung nach § 19a ASVG einen Leistungsanspruch in der Pensionsversicherung auf Grund der Bestimmungen des § 255 Abs. 7 ASVG zu begründen vermag", zitiert Gradauer aus dem Entschließungsantrag und weiter: "Leider wurde unser Antrag auf Verbesserung der Pensionsregelung für behinderte Menschen von den Regierungsparteien - ÖVP und SPÖ - abgelehnt."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at