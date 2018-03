Psychologen freuen sich über neues Gesetz

Wien (OTS) - Das heute im Parlament einstimmig beschlossene Psychologengesetz bringt große Verbesserungen für die Psychologinnen und Psychologen in Österreich.

"Es ist eine modernes und zeitgemäßes Gesetz, mit dem man gut arbeiten kann", freut sich Ulla Konrad, Präsidentin des Berufsverbandes über den einstimmigen Beschluss.

Mit dem neuen Psychologengesetz wird unter anderem die Ausbildung von Klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen neu geregelt und verbessert. Nach einem mindestens fünfjährigen Studium der Psychologie wird die anschließende und verpflichtende praktische Fachausbildung um ein weiteres Jahr auf zwei Jahre erhöht.

Weiters wird im neuen Gesetz die Tätigkeitsbeschreibung von Klinischen Psychologen und Gesundheitspsychologen präzisiert. Damit soll Patienten besser verständlich gemacht werden, bei welcher Fragestellung man sich an welche Psychologin wenden kann.

Mit der Neuregelung der Dokumentationspflicht wird Patienten auch eine verbesserte Einsichtnahme in ihre Unterlagen garantiert. Bestehen bleibt eine sehr strenge Verschwiegenheitspflicht für Psychologinnen, denen es nicht erlaubt ist, ihnen anvertraute Geheimnisse von Patienten weiterzugeben.

"Gerade in dem so sensiblen Bereich der klinisch-psychologischen Behandlung von psychisch kranken Menschen war es uns ein Anliegen, dass die praktischen Erfahrungen der letzten Jahre in ein neues Gesetz einfließen, um so die Qualität psychologischer Arbeit weiter zu verbessern", so Konrad abschließend.

